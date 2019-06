Stig Nicolaysen måtte give op.

Den nordjyske atlet har gennem de seneste dage kørt med i det hårde cykelløb Race Across America, men søndag var han nødt til at stå af.

Stig Nicolaysen har gennem flere dage oplevet ubehag under ekstremcykelløbet, der startede tirsdag den 11. juni, hvilket kulminerede natten til søndag dansk tid.

Det skriver han på Facebook-siden for sin deltagelse i cykelløbet, der hedder Team Nico Ultracycling - In Fight against Cancer.

Stig Nicolaysen efter sit ærgerlige exit fra Race Across America. Foto: Team Nico Ultracycling / Facebook

'Efter flere dages hovedpine, vejrtrækningsproblemer, kvalme, fryse -og hedeture samt tiltagende siddesår kom kulminationen i går ved 17 tiden i nat dansk tid, da jeg cyklede mod Wolf Creek. Det sortnede for mine øjne, og da jeg måtte stoppe op, besvimede jeg,' skriver Stig Nicolaysen. Læs hele opslaget nederst i artiklen.

I dette års Race Across America er ruten på lige knap 5.000 kilometer fra Californien på vestkysten til Maryland på østkysten af USA - i alt 12 stater går løbet igennem.

Stig Nicolaysen kører løbet for sin søn, Max, der for tre år siden fik konstateret lymfekræft. Sønnen har været med i teamet i USA.

Nordjyden uddyber i sit Facebook-opslag, at han på ingen måde fortryder sin beslutning, når der er tale om helbredsmæssige årsager.

'Man kan kalde mig tøsedreng, kryster, bangebuks og, men det ændrer ikke min beslutning. Jeg har et ansvar overfor min søn, Max, min kone Dorte, det fantastiske team (som virkelig har gjort alt og meget mere til under forberedelserne og selve opholdet i USA for at dette skulle lykkes). Jeg har et ansvar overfor vores familier, vores mange loyale og trofaste samarbejdspartnere og ikke mindst dig, der følger denne side,' skriver han.

Det er anden gang, at Stig Nicolaysen forsøger sig med Race Across America. Første gang var i 2016, hvor han desværre udgik 10 dage inde i løbet.

Flere danskere har gennem tiden forsøgt sig med det ekstreme cykelløb - heriblandet sundhedseksperten Chris Macdonald, der gennemførte løbet i 2005.

Cykelrytteren Anders Tesgaard kørte løbet i 2015, hvor han blev ramt af en bil og røg i koma. Han afgik ved døden i februar 2018. Øverst i artiklen kan du se video fra hans deltagelse i 2014.