Lasse Norman Hansen og Stefan Denifl kørte under samme trøje i fjor.

»Jeg kørte jo på hold med en af dem, som stod frem. Han var vellidt i feltet og altid virkelig flink. Jeg troede, at Stefan (Denifl, red.) var en af de gode.«

Lasse Norman Hansen fra Corendon-Circus holder en lille pause og kigger fjernt ud over den brede og øde asfaltvej ved målområdet efter Tværs over Flandern.

»Jeg ved ærlig talt ikke, hvad jeg skal sige. Andet end at jeg er skuffet, og at der ikke var nogen af os, der havde regnet den ud.«

Foto: JAVIER LIZON Vis mere Foto: JAVIER LIZON

Den 3. marts stod den østrigske cykelrytter Stefan Denifl (foto) frem som dopingsynder. Kort efter gjaldt det hans landsmand Georg Preidler. Rytternes indrømmelser har været led i fortællingen om en omfattende dopingskandale med den famøse dopinglæge Mark Schmidt som omdrejningspunkt.

Det viser sig, at han står i centrum for et organiseret dopingprogram, som går på tværs af sportsgrene. Således startede hele sagen ved, at langrendsløbere og skihoppere blev taget for doping.

Først var der tale om fem atleter, men de seneste meldinger beretter om, at 21 atleter hidtil er taget for doping, uden at alle navne er offentliggjort. En af dem er altså Stefan Denifl, Lasse Norman Hansens tidligere holdkammerat hos Team Aqua Blue.

»Hvis jeg skal være ærlig, talte jeg faktisk med ham dagen inden, at han blev anholdt. Det var helt almindelig hverdagssnak, hvor vi havde nogle interne jokes og talte sammen kort. Men nu kommer det meget tæt på, og det er jo svært at benægte, at jeg kendte ham. Nogle gange er det bare svært at vide, hvor man har folk. Jeg følte, at jeg kendte ham ret godt, men så gik det op for mig, at det gjorde jeg måske ikke alligevel,« fortæller Lasse Norman Hansen.

Det er betryggende at vide, at dem, der snyder, bliver taget Søren Kragh Andersen

Dopingskandalen er et emne, som fylder i feltet hos de professionelle cykelryttere. Selv om fornemmelsen er, at det går i den rigtige retning i forhold til at bekæmpe dopingsnyd, er rytterne bevidste om cykelsportens dystre fortid.

»Jeg tror, at de fleste ryster på hovedet over dem, der bliver taget. Billedet af langrendsløberen, der er i gang med at dope sig, er jo virkelig skræmmende (Max Hauke, red.). Cykling har en forfærdelig fortid i forhold til det dér, men jeg tror ikke, at der er ret mange, der snyder længere. Det er betryggende at vide, at dem, der snyder, bliver taget,« siger Team Sunweb-rytteren Søren Kragh Andersen.

Mens det stadig er uvist, hvilke navne der gemmer sig på dopinglisten med 21 syndere, skaber emnet dog bekymring blandt flere af de danske ryttere. En af dem er Asbjørn Kragh Andersen, der er storebror og holdkammerat til Søren Kragh Andersen.

»Man går rundt som et spørgsmålstegn, fordi man ved, at flere navne er indblandet, som endnu ikke er offentliggjort. Man går og venter på, at de kommer ud for at få mere indsigt i, hvad det hele egentlig går ud på. Indtil videre ved vi bare, at der var en læge, som havde blodposer liggende,« fortæller den 26-årige Asbjørn Kragh Andersen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det er dog ikke givet, at listen indeholder flere cykelryttere. Men sportens dårlige ry i de forgangne årtier får Lasse Norman Hansen (foto) til have ét ønske.

»Jeg håber bare, at der ikke er flere ryttere på den liste. Det ville være et hårdt slag for cykelsporten,« siger han.

Danske Casper Pedersen fra Team Sunweb er vokset op i en tid, hvor nogle af de største stjerner blev taget i at bruge ulovlige præstationsfremmende midler. Derfor er sporten bare udsat, mener han.

»Cykling har denne her historie, og det gør, at der lynhurtigt bliver stillet spørgsmålstegn.«

Så kom det frem, at Ricco var dopet til op over begge ører. Jeg blev så sur, at jeg ikke gad se cykelløb i et helt år Casper Pedersen

Han husker blandt andet den italienske klatrer Ricardo Ricco, der gjorde indtryk på den dengang unge Casper Pedersen… indtil han blev fældet for at bruge doping.

»Jeg var nok bare en naiv ung dreng dengang. Jeg tænkte, at Ricco var virkelig dygtig, fordi han vandt cykelløb og angreb i bjergene. Så kom det frem, at han var dopet til op over begge ører. Jeg blev så sur, at jeg ikke gad se cykelløb i et helt år,« forklarer den 23-årige Casper Pedersen.

Danskeren var også holdkammerat med dopingsynderen Stefan Denifl, der altså meldte sig frivilligt i begyndelsen af marts, men de to nåede kun at køre et enkelt løb sammen.

»Jeg blev overrasket, men nu håber jeg bare, at det ikke bliver trukket i langdrag, så de skyldige kan blive straffet for det,” siger Casper Pedersen.