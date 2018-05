Sprinteren Elia Viviani kom først over stregen på 3. etape af Giro d'Italia efter en lang eftermiddag gennem det israelske ørkenlandskab.

Den italienske Quick-Step-rytter var tæt på at blive lukket inde i spurten, men på de sidste meter fik han vristet sig fri og tog sin anden etapesejr på stribe.

Landsmanden Sacha Modolo blev toer, mens irske Sam Bennett blev nummer tre.

Danske Mads Pedersen (Trek) viste fin form ved at køre sig i mål på niendepladsen.

Det var samtidig sidste etape i Israel. Nu får rytterne en tidlig hviledag, hvor teltpælene rykkes op og flyttes til Sicilien, hvor starten på 4. etape går tirsdag.

I det samlede klassement fører BMC's Rohan Dennis stadig foran Sunweb-rytteren Tom Dumoulin.

Flankeret af kameler og ørkensand tilbagelagde Giro-feltet 229 kilometer på vej til målbyen Eilat.

Et udbrud bestående af canadiske Cuillaume Boivin og italienerne Marco Frapporti og Enrico Barbin agerede etapen igennem harer for feltet.

Det var dog blot et spørgsmål om tid, før udbruddet blev hentet, og med godt seks kilometer til mål blev der samling.

Der var kraftig medvind, og rytterne hamrede i samlet flok mod målstregen med mere end 70 kilometer i timen.

Spurten var en realitet, og her startede Bennett med at ligge i front efter en kraftig forcering.

Viviani var tæt på at blive lukket ind i højre side af vejen, fordi Bennett svingede tværs over vejen, men italieneren fandt plads til at overhale på de allersidste meter og tage sejren for anden dag i træk.

/ritzau/