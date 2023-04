Danske Mikkel Honoré røg i asfalten ved søndagens Liége-Bastogne-Liége og udgik.

Og nu melder den danske EF-Education-rytter, at han har pådraget sig en hjernerystelse efter styrtet, hvor verdensstjernen Tadej Pogacar også røg i asfalten og brækkede et håndled.

Honoré melder ud om sin skade på Instagram, hvor det lyder:

'Jeg har talt med Tadej Pogacar og ønsket ham alt det bedste med hans genoptræning.'

'Sådan er cykling. Jeg er okay. Jeg har pådraget mig en hjernerystelse og nogle hudafskrabninger, men jeg er bare virkelig glad for, at der ikke skete noget værre, når det var et styrt i så høj fart,' skriver Honoré.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mikkel Frølich Honoré (@mikkelhonore)

'Nu tager jeg mig tid til at hvile, og så vender jeg tilbage til træningen, når jeg er helt klar igen.'

Hans hold EF-Education har til TV 2 Sport fortalt, at der ikke er nogen udsigt for, hvornår Honoré er tilbage på cyklen.

Han og Pogacar styrtede efter 85 kilometer af søndagens belgiske klassiker, og tidligere mandag sendte Pogacar tanker i Honorés retning.

Søndagens løb blev vundet af verdensmesteren Remco Evenepoel, og du kan læse B.T.s dom over løbet lige her – blandt andet med vurderingen af, hvad Pogacars styrt kommer til at betyde frem mod Tour de France, hvor sloveren skal kæmpe mod Jonas Vingegaard.