Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Anthon Charmig er ikke en cykelrytter som de andre.

Formentlig minder han en del mere om dig og mig, end han gør om feltets største cykelstjerner.

For få år tilbage var han ung, gik til fester og studerede. Han havde egentlig droppet tanken om en professionel cykelkarriere.

Siden da er det dog gået hurtigt, og søndag er han en del af Danmarks hold til VM.

»Nu sidder jeg jo her, så det var en god beslutning,« siger Anthon Charmig med et smil, da han fortæller om, at han begyndte at cykle igen, efter han egentlig var stoppet.

B.T. møder ham i landsholdets lejr i landsbyen Gerrringong i forbindelse VM i Australien, hvor Anthon Charmig blev kaldt ind i sidste øjeblik som erstatning for Søren Kragh Andersen, der meldte fra grundet siddesår.

»Jeg sad i bussen under Tour of Britain på vej til en etapestart, og så tikker der pludselig et opkald ind fra Anders Lund, landstræneren. Han ringer altså ikke så tit, så jeg kunne godt gætte mig til, hvad det handlede om,« siger Charmig om den uventede VM-plads.

»Det var en drøm, der gik i opfyldelse, og det krævede ikke meget betænkningstid, da han spurgte, om jeg ville med. Det var sgu svært at koncentrere sig om etapen, jeg sad jo og tænkte på det.«

Anthon Charmig kører for norske Uno-X. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Anthon Charmig kører for norske Uno-X. Foto: THOMAS SAMSON

»Det er noget jeg er stolt af. VM er et kæmpe cykelløb, som man har set på tv. Det var kæmpestort, da Anders Lund ringede. Det første, jeg gjorde, var at ringe til familien.«

Men vejen til den første VM-udtagelse har altså været anderledes end de flestes.

For i slutningen af teenageårene besluttede den nu 24-årige dansker, at det var slut med at cykle.

Han skulle noget andet.

»Jeg var jo rimelig god som junior. Men så startede seniorrækkerne, og der sker forskellige ting i ens liv. Jeg blev færdig med gymnasiet, og så valgte jeg at stoppe med at cykle i en periode. Der gik et lille års tid, hvor jeg prøvede at studere,« forklarer Anthon Charmig.

»På det tidspunkt var jeg ung og blev lidt træt af at cykle. Der kom mange ting. Jeg havde behov for at få lov til at prøve andre ting i livet. At se, at mine jævnaldrende kunne feste og studere.«

Egentlig var det aldrig meningen, at Charmig og cyklen skulle finde sammen igen.

Og så startede det i det meget små.

»Jeg startede sådan set igen, fordi jeg havde behov for at motionere lidt. Jeg kunne jo godt lide at cykle, og så er jeg jo konkurrencemenneske,« siger han med et smil.

»Så kunne jeg sgu mærke, at jeg blev nødt til at dyrke konkurrence igen for at se, hvad jeg kunne drive det til. 'Jeg er jo ret god, så hvorfor ikke prøve?'« tænkte han.

Først startede danskeren på et lokalt hold i Aarhus, inden han blev hentet af Team Coloquick og nu Uno X, hvor han kører nu.

Og det er gået lynhurtigt. Men de år, han fik som 'almindeligt' menneske har givet ham noget, han ikke ville bytte for noget som helst i verden.

»Jeg føler, det er en god ting, at jeg fik lov til at prøve det. At tage et år ud og se, at cykling ikke er alt. At der er andre muligheder i livet. Det fungerede fint for mig at studere, og jeg mødte en masse søde mennesker,« forklarer Anthon Charmig.

»Man bliver også ældre af at have sådan et år. Man får erfaring fra andre ting i livet, og det er noget, jeg også kan bruge nu.«

»Jeg har mere selvtillid og hviler i mig selv. Og så ved jeg, at det nok skal gå, uanset hvordan det går med cyklingen. Når man har kørt, siden man var helt lille, så føler man, at cykling er alt. At man kun er cykelrytter og ikke er bedre end sit seneste resultat.«

Uanset hvordan det går til VM, der køres lige nu, forlader danskeren formentlig Australien med et smil på læben.

Mændenes landevejsløb er knap 270 kilometer langt, og du kan følge det LIVE her.