Han kører på Jonas Vingegaards store rivals hold og nu har danskeren skrevet under på en længere aftale.

Mikkel Bjerg forlænger nemlig sin kontrakt med UAE. Den løber nu frem til 2027.

Det skriver storholdet på sin hjemmeside.

»Jeg er super tilfreds med at forpligte mig langvarigt til UAE Team Emirates. Holdet har troet meget på mig, siden starten af min karriere, og jeg føler, jeg har udviklet mig og vokset sammen med holdet, som jeg er stolt over at være en del af.«

Mikkel Bjerg har repræsenteret UAE siden 2020. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Bjerg har repræsenteret UAE siden 2020. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Med langvarig støtte og ekspertise fra verdens bedste hold føler jeg, at jeg er det rette sted, siger Bjerg om sin forlængelse.«

25-årige Bjerg har primært fungeret som hjælperytter for blandt andre superstjernen Tadej Pogacar på UAE-holdet, men der har også været plads til at køre for egne sejre.

Det skete for eksempel ved enkeltstarten i sidste års Critérium du Dauphiné, som blev vundet af danskeren.