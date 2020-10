Kasper Asgreen er blandt favoritterne, når klassikersæsonen kulminerer søndag med Flandern Rundt.

Der venter rytterne en lang dag med små stride bakker og fedtede brosten.

Terræn, der passer danskeren glimrende, og tager man et kig hos bookmakerne, så er han også en af dem, man skal regne med. Men favoritværdigheden tynger på ingen måde danskeren:

»Jeg tænker ikke over det. Jeg er fuldstændig ligeglad med det. Jeg kører ikke cykelløb for bookmakernes skyld, jeg går bare ud og gør det bedste, jeg nu engang kan. Det har altid været min tilgang,« siger Asgreen til B.T.

Han beretter om fin form forud for løbet:

»Jeg er lidt på bagkanten af Tour-formen, men jeg synes egentlig, at jeg har været godt kørende i et stykke tid. Jeg glæder mig til søndag og synes, at formen er udmærket.«

Kasper Asgreen har blot kørt Flandern Rundt en enkelt gang før. Det gjorde han i 2019, hvor han snuppede en sensationel andenplads bag Alberto Bettiol.

I løbet var han brølstærk, da han slet ikke var med som kaptajn for Quickstep. Han sled og slæbte i fronten af feltet og havde alligevel overskud til at gå i offensiven, da finalen spidsede til. I år kommer han til løbet med en lidt anden status og slipper derfor for at bruge unødige kræfter undervejs.

»Vi har ikke nogen decideret kaptajn til klassikerne hos Quickstep. Det er dem, der har benene, der får chancen. Jeg bliver nok sparet fra det hårde arbejde i starten, da jeg er rykket op i hierarkiet, men jeg skal også have benene til at gøre forskellen.«

Han forklarer, at Quickstep vil forsøge at skabe et hårdt løb ved at åbne finalen tidligt, så holdet kan være i overtal og låse konkurrenterne i det taktiske spil. Men de andre hold vil mandsopdække dem fra start, og derfor skal der ikke spilles ud fra første kilometer.

Kasper Asgreen har haft et godt år, hvor det blev til sejr i semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne, inden coronapandemien satte sæsonen på pause. Efter pausen har han vundet DM i både enkeltstart og linjeløb. Derfor er selvtilliden også, hvor den skal være:

»Hvis jeg rammer den rigtige dag, så tror jeg hele tiden på, at jeg har muligheden for og er god nok til at vinde cykelløbet. Det giver selvtillid ikke at være bange for at tage chancen i finalen, så forhåbentlig har de andre også ondt i benene, når jeg har.«

Kasper Asgreen er ikke den eneste dansker, der skal holdes øje med. Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen kommer også med bragende god form og flere flotte sejre i bagagen. Og det begejstrer Asgreen:

»Det er gode kammerater, og vi er vokset op på cyklen sammen. Vi har kørt diverse U17- og juniorløb sammen. Så det er fedt at se, at det lykkes dem at vinde. Det kunne da være sjovt, hvis en af dem vandt, hvis ikke det bliver en af os fra holdet,« griner Asgreen.

Flandern Rundt køres søndag med fem danskere til start. Ud over Kasper Asgreen, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen er også Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen med.