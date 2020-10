Havde man skåret de sidste meter af søndagens etape af Giro d'Italia, havde vi haft et gigantisk dansk cykelresultat.

Unge Mikkel Honoré blev overhalet af Diego Ulissi og Peter Sagan i de døende sekunder af det hektiske cykelløb og kørte ind på tredjepladsen, i hvad der må være karrierens største resultat for danskeren.

»At blive nummer tre er uventet for mig,« forklarer Deceuninck-Quick-Step-rytteren.

»Jeg vidste, at min form er god, og træningen de seneste par måneder har været virkelig god. Men inden man får et godt resultat, tror man ikke helt på det.«

Mikkel Honoré (bagerst til højre, bag ved Peter Sagan) blev nummer tre ved anden etape af Giro d'Italia, som blev vundet af Diego Ulissi. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Mikkel Honoré (bagerst til højre, bag ved Peter Sagan) blev nummer tre ved anden etape af Giro d'Italia, som blev vundet af Diego Ulissi. Foto: LUCA BETTINI

Mikkel Honoré angreb flere gange i slutfasen. Han var den, der satte den første offensiv ind, og han fortsatte op af den stejle afslutning i sicilianske Agrigento.

Men på trods af det store resultat overstrålede han ikke af glæde efter etapen.

»Når jeg er så tæt på, er jeg også lidt skuffet,« erkendte den 23-årige dansker.

For ser han tilbage på indsatsen i afslutningen, var den ikke pletfri.

»Jeg lavede en fejl i slutningen og åbnede spurten for tidligt. Jeg vidste ikke, om de andre kom bagfra, og så tænkte jeg bare, jeg ville forsøge,« forklarer han.

»Da der var 75 meter tilbage, var tanken tom, og så overhalede Sagan og Ulissi mig. Sådan er det, det er den del af at køre cykelløb.«

Om ikke andet er resultatet et gevaldigt selvtillidsboost for det unge talent, der nu har tre uger at vise sig i, indtil Giro d'Italia slutter 25. oktober i Milano