»Jeg så mine to holdkammerater, som havde siddet i det. Jeg har aldrig set en ryg, arme, knæ og ben se sådan ud efter at køre i haglvejr.«

Sådan siger danske Christopher Juul-Jensen efter dagens dramatiske etape ved Critérium du Dauphiné, hvor vejrguderne vendte sig mod feltet.

Omkring etapens afslutning blev løbet ramt af et absurd vejr med hagl på størrelse med bordtennisbolde, hvilket satte tydelige mærker på rytternes hud.

Det kan du læse mere om her, hvor du også kan se billeder.

No qué barbaridad!

Lo que pasaron los últimos ciclistas en la etapa 2 #Dauphine pic.twitter.com/BMOjR9BTuT — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) August 13, 2020

Vejret ramte, da dele af feltet allerede var kørt i mål, og derfor var det ikke alle ryttere, der kæmpede i det ekstreme vejr.

»Jeg nåede at komme i bussen i sekundet, hvor det startede,« siger Christopher Juul-Jensen, der kører for Mitchelton-Scott, og altså ikke nåede at sidde ude i vejret selv.

Han oplevede dog både vejret inde fra holdbussen og gennem sine holdkammerater, der blev hårdt ramt.

»Det var helt vanvittigt. Det var ret voldsomt,« forklarer han og havde egentlig en tanke til andre end rytterne.

Le déluge sur la ligne d’arrivée du @dauphine au Col de Porte!! pic.twitter.com/9QllD15Fgd — Michel Gélizé (@michelgelize) August 13, 2020

»Det, der bekymrede mig mest, var også de tilskuere, der stod ubeskyttet. Der har jo også været en grupetto (den sidste gruppe i løbet, der kører i mål, red.), som var meget udsat. Det var voldsomt, det var ret vildt. Det fortsatte i lang tid. Man nåede at tænke, hvad der mon var sket, hvis det var sket midt på etapen.«

Både Sunwebs Søren Kragh Andersen og Team NTTs Michael Valgren endte efter Christopher Juul-Jensen på dagens etape, hvorfor de formentlig blev ramt af det voldsomme vejr.

Men ingen af rytterne er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Ved sidste års Tour de France blev tredjesidste etape forkortet grundet ekstreme vejrforhold også - her var det et voldomst uvejr og jordskred, der stoppede løbet.

Den udvikling bekymrer Christopher Juul-Jensen.

»Man har følelsen af, at sådan nogle byger bliver kraftigere og kraftigere med tiden. Det kan godt gå hen at blive lidt vildt. Det så vi også sidste år ved Touren de France,« siger Christopher Juul-Jensen.

Slovenske Primoz Roglic fra Jumbo-Visma vandt dagens etape, som var løbets anden.