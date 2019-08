»Jeg kan godt lide, når det går opad.«

Sådan lyder det beskedent fra et af dansk cykelsports allerstørste talenter, Jonas Vingegaard, når man spørger ham, hvilken type cykelrytter, han er.

Og den 22-årige Jumbo-Visma-rytter har også allerede i sin første sæson på World Touren givet prøver på det store talent, når bjergene tårner sig op, og i starten af august fik han sit helt store gennembrud med en etapesejr i Polen Rundt.

»Det er jo helt vanvittigt for mig. Jeg havde aldrig nogensinde troet og håbet på, at jeg ville vinde en World Tour-etape i mit første år som professionel,« siger Jonas Vingegaard, da B.T. møder ham på hotellet i Silkeborg.

Jonas Vingegaard kørte sidste sæson hos ColoQuick. Foto: Henning Bagger

Vingegaard skiftede før denne sæson fra det danske ColoQuick-mandskab til Jumbo-Visma, der fandt interesse for danskerens evner - især når stigningsprocenterne bliver stejle.

For selvom det ikke ligefrem er monsterstigninger, vi har i Danmark, så var det bjergene, der tiltrak Jonas Vingegaard lige fra begyndelsen.

»Først og fremmest er det fordi, jeg altid har været så lille, som jeg er. Og så fascinerer bjergene mig også bare. Det er der, man vinder de allerstørste cykelløb,« siger Vingegaard, der har ladet sig inspirere af en af cykelsportens allerstørste navne gennem tiden.

»Jeg har altid set op til Alberto Contador på grund af den måde, han kørte på. Det var meget aggressivt, og det er sådan, jeg selv gerne vil køre.«

Jonas Vingegaard på podiet under Polen Rundt. Foto: GRZEGORZ MOMOT

Den unge dansker er i denne uge med i PostNord Danmark Rundt, hvor han har fået en delt kaptajnrolle hos det hollandske hold Jumbo-Visma.

Og netop tilliden fra et af de største hold i verden er også med til at styrke Vingegaards tro på egne evner.

»Det giver mig en ekstrem selvtillid, at de siger til mig, at jeg er god nok til at få en fri rolle. Det er jo mit første år som professionel, og der er ikke mange, der får den tillid,« fortæller den unge Thybo, der dog erkender, at springet op på World Touren ikke var helt nemt i starten.

»Jeg kan huske første gang, jeg kørte et World Tour-løb, der sad jeg bagerst og tænkte; Hold da op. Det går godt nok fuldstændig vanvittigt stærkt.«

Jonas Vingegaard fik sin klart største sejr i Polen Rundt. Foto: GRZEGORZ MOMOT

Der gik dog ikke længe, før Jonas Vingegaard vænnede sig til tempoet, og gennembruddet i Polen Rundt var kulminationen på en flot første sæson.

»At stå med etapesejren var totalt urealistisk. Det er vildt, og jeg tror ikke rigtig, at jeg har forstået det endnu,« fortæller Vingegaard om den flotte sejr, der giver håb om, at vi i fremtiden kan få en ny dansk bjergged at se i de helt store løb.

Og Vingegaard har også godt kunnet mærke, hvordan opmærksomheden er steget, efter resultaterne er begyndt at komme.

»Efter jeg vandt i Polen, så er der kommet mere kendskab til mig, og der er folk, der gerne vil have autografer og billeder, men det synes jeg bare er fedt,« siger det unge stortalent.

Lige nu og her forsøger Vingegaard at suge så meget erfaring han kan, til sig hos Jumbo-Visma, der råder over store profiler, som Primoz Roglic, Steven Kruiswijk og fra næste sæson også den tidligere Tour de France-toer Tom Dumoulin.

Dermed ligger det ikke ligefrem i kortene, at Jonas Vingegaard bliver kaptajn i en Grand Tour næste år, men mindre kan også sagtens gøre det for danskeren, der håber på at få Grand Tour-debut til næste år.

»Jeg håber på at køre Vuelta a España næste år. Jeg ved ikke noget endnu, men det ville give god mening,« siger Jonas Vingegaard, der ikke lægger skjul på, at han drømmer stort.

»Hvis jeg vil være kaptajn i fremtiden, handler det om at lære fra de andre, og se hvordan de gør tingene. Jeg håber, at jeg en gang kan blive kaptajn i en Grand Tour. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse.«