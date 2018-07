De danske Tour de France-ryttere er meget begejstret for Bjarne Riis’ planer om et nyt dansk World Tour-hold. Det fortæller alle fire danske Astana-ryttere forud for Tour-starten, der sættes i gang på lørdag.

Én af dem, der finder det særdeles spændende er Danmarks største cykelstjerne og Tour-håb, Jakob Fuglsang.

»Først skal der være et hold. Mig og ham (Bjarne Riis, red.) alene kan ikke køre cykelløb. Men det er ingen hemmelighed, at hvis han laver et hold, der har niveauet, så er det helt sikkert meget interessant. Når det er sagt, så vil jeg heller ikke lægge skjul på, at jeg er meget glad for det hold, jeg kører på nu,« fortalte Fuglsang på Astanas pressemøde.

Det var B.T., der onsdag kunne afsløre, at Bjarne Riis har planer om at stable et nyt hold på benene, der skal kunne begå sig på World Touren og deltage i verdens største cykelløb. I et interview til B.T. fortalte han samtidig, at han vil vinde Tour de France med netop Jakob Fuglsang. Men så længe venter ‘Fuglen’ måske ikke.

»Jeg håber da ikke, at jeg skal vente med at vinde til den tid. Jeg er her til Touren i år for at gøre et seriøst forsøg og prøve at vinde. Så vil tiden vise, om det lykkes. Der venter tre en halv uges hårdt cykelløb, og alt kan ske,« fortæller Jakob Fuglsang, der på pressemødet også gjorde det klart, at en podieplads ved årets Tour er det klare mål.

En guru i dansk cykelsport

Én af dem, der skal hjælpe Fuglsang til en podieplads, er danske Michael Valgren. Også han glæder sig over Riis’ ambitioner om et dansk World Tour-hold.

»Det lyder super spændende. Jeg havde godt hørt om projektet for et stykke tid siden og synes, det var en utrolig god idé. Så håber jeg bare, at han kan få stablet noget på benene, så vi kan komme i gang med det,« siger 26-årige Valgren, der fortæller, at han er blevet kontaktet af Riis. .

Michael Valgren har haft et stort år 2018 med triumfer i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race. Han har derfor for alvor bevist sig som en stor rytter, og står det til ham selv, så kan en fremtid med ham og Bjarne Riis på samme hold sagtens ske.

»Det er altid spændende for én som mig. Jeg vil gerne arbejde sammen med Bjarne igen. Jeg fik ikke så meget tid med ham på Saxo Bank, inden Tinkoff kom ind og overtog showet, så det vil jeg rigtig gerne. Bjarne er en stor mentor for mig og en guru i dansk cykelsport. Sådan ser jeg ham i hvert fald, og det har jeg altid gjort, så ham vil jeg gerne prøve at køre 100 procent for igen,« siger Valgren.

Han må gerne ringe

Også Magnus Cort, der deltager i sit første Tour de France, klapper i hænderne over Bjarne Riis’ projekt.

»Det glæder mig rigtig meget. Jeg kunne læse, at de forhåbentlig har et Pro Kontinental-hold næste år, og det lød til, at det var mere sikkert, end det har været før,« siger den 25-årige dansker..

Cort er måske et af de bedste bud på en dansk etapesejr og har tidligere bevist sig på den store scene med to sejre i sit første Vuelta a Espana. Og han fortæller, at han i den grad ville samle telefonen op, hvis Riis ringede.

»Det vil helt sikkert være interessant. Det vil selvfølgelig være et interessant hold med en dansk profil. Og han må gerne ringe, når de laver et hold hold. Der er nok et lille stykke vej endnu, og jeg venter nok til, de kommer på World Touren. Men det er meget spændende, og jeg læser meget flittigt med i de artikler, der er, for det er nok ham og Lars (Seier, red.), der har det mest seriøse bud på et dansk hold, der kunne træde ind på den store scene,« siger Cort.

Fedt at komme tilbage

Astanas fjerde og sidste danske Tour-indslag, Jesper Hansen, har også pæne ord at sige om Bjarne Riis’ ambition om at skabe et hold, der kan begå sig i Tour de France.

»Ja, det kunne jeg helt sikkert godt se mig selv i. Det kunne være fedt at komme tilbage og køre på et dansk hold, fortæller den danske bjergrytter. Jeg nåede at køre, hvor han også var manager på Tinkoff, og jeg synes, at han er god til at styre tingene, og der er lige en anden stemning, når der er meget dansk personale. Jo, det kunne være spændende, hvis det lykkes, siger Jesper Hansen.

Tour de France starter lørdag den 7. juli, når rytterne kører første etape langs den franske vestkyst.