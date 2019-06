Ingen over Jakob Fuglsang.

I hvert fald ikke hos Danske Spil.

Hos den danske spilgigant er oddsene på den danske cykelrytter styrtdykket efter weekendens sejr i Critérium du Dauphiné.

I forhold til årets helt store opgave, Tour de France, er Jakob Fuglsang nu den største danske favorit til løbet nogensinde.

Jakob Fuglsang er fjerdefavorit til at vinde Tour de France hos Danske Spil. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jakob Fuglsang er fjerdefavorit til at vinde Tour de France hos Danske Spil. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

'Lige nu har vi Jakob Fuglsang som vinder af Tour de France til odds 8,00. I alle de år, vi har haft odds på Touren, har vi aldrig haft en dansker så lavt sat, før løbet er startet. Der er kun tre ryttere, der er lavere sat end ham,' siger oddssætter Jeppe Helbo fra Danske Spil i en pressemeddelelse.

De tre ryttere, der giver penge færre gange tilbage, er:

Geraint Thomas fra Team Ineos til odds 3,00

Egan Bernal fra Team Ineos til odds 5,00

Tom Dumoulin fra Team Sunweb til odds 7,00.

En af grundene til de lave odds på Jakob Fuglsang er et forrygende forår for den danske Astana-rytter.

'Jakob Fuglsang har taget tilløb til at lave et stort resultat i Touren i mange år efterhånden. Men der er altid kommet noget vejen. Det har for det meste været en dårlig dag i bjergene, men også styrt har knust Fuglsangs drømme om at stå på podiet i Paris,' siger oddssætter Jeppe Helbo:

Geraint Thomas er favorit til at vinde Tour de France igen. Han vandt også sidste år. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vis mere Geraint Thomas er favorit til at vinde Tour de France igen. Han vandt også sidste år. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

'Jakob Fuglsang har været, hvis ikke den stærkeste, så én af de stærkeste ryttere overhovedet i dette forår. Han har præsteret på et højt niveau i samtlige ugelange etapeløb, som han har deltaget i. I weekendens afslutning på etapeløbet Critérium du Dauphiné havde han som en anden feltherre fuldstændig styr på situationen og vandt da også løbet samlet. Derfor vurderer vi også, at han har chancen for endelig at få sin drøm om et Tour-podie opfyldt.«

Også de danske spillere har et godt øje til Jakob Fuglsang.

Ikke overraskende er der spillet rigtigt mange penge på den danske rytter – af de danske spillere.

'Fuglsang er den rytter, vi har modtaget klart flest indskud på som vinder af Touren. Hele 28% af indskuddene er sat på Jakob Fuglsang. Den næstmest spillede rytter blandt Oddsets kunder er den forsvarende mester og Tour-favorit, Geraint Thomas, som har modtaget 10% af alle indskud,' siger Jeppe Helbo.

Tour de France begynder 6. juli.