Danmark har fuldt hold med til VM, og landstræner Anders Lund har udtaget en trup, der skal kæmpe om medaljer.

Danmark har udtaget otte ryttere til VM i linjeløb, og de skal være med til at præge løbet, der afvikles 29. september.

Det fortæller landstræner Anders Lund i en pressemeddelelse.

- Holdet er meget stærkt med et højt topniveau og stor bredde, så jeg forventer, at vi selv skaber vores cykelløb et godt stykke hen ad vejen.

- Ruten er hård, men mere på grund af det tekniske element end på grund af højdemeterne, hvilket passer vores hold godt, siger Anders Lund.

De otte ryttere er: Jakob Fuglsang, Magnus Cort (begge Astana), Michael Mørkøv, Kasper Asgreen (begge Quick-Step), Michael Valgren (Dimension Data), Mads Pedersen (Trek), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Casper Pedersen (Sunweb).

- Vi har rytterne til at være med i løbets vigtigste momenter, og vi skal som hold udnytte, at vi har så mange kort at spille, fastslår landstræneren.

Til herrernes enkeltstart er der fundet plads til EM-sølvvinder Kasper Asgreen og tempospecialist Martin Toft Madsen - og målet er en placering i top-10.

- Asgreen har vist, at han som den første danske eliteherre kan køre med om mesterskabsmedaljer, men det er en respektindgydende startliste, så vi skal have realistiske forventninger.

- Toft har haft et par ærgerlige styrt inden for den seneste måned, men vi satser på, at han bliver helt klar, fortæller Anders Lund.

Sammen med kvindelandstræner Tayeb Braikia har Anders Lund sat holdet til den nye VM-opfindelse, holdtidskørslen mixed relay, der er et stafetløb, hvor hold bestående af tre kvinder afløser et hold bestående af tre herrer.

- Det er et spændende tiltag, og jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer for den her disciplin.

- Det er meget svært at vide, hvor vi befinder os, fordi vi ikke har nogen historik, men jeg mener, at de danske kvinder har niveau til at køre tæt på de bedste kvindehold, siger Tayeb Braikia.

Det danske hold består af følgende ryttere: Pernille Mathisen (Sunweb), Julie Leth, Emma Norsgaard (begge Bigla), Martin Toft Madsen, Christoffer Lisson (begge BHS-Almeborg Bornholm), Julius Johansen (ColoQuick).

