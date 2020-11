Der er had og ondt blod mellem FCK og Brøndby, men uden for banen har de to holds ejere i de seneste år haft et opsigtsvækkende ægteskab.

De excentriske rigmænd Jan Bech Andersen og Lars Seier Christensen skød sammen millioner af kroner i Bjarne Riis’ cykelprojekt med målet om at lave et dansk verdensklassehold.

Nu er drømmen død. Bjarne Riis er færdig hos Team NTT, det danske cykelprojekt er begravet, og forholdet mellem de to fodboldrigmænd har været hårdt ramt.

Udadtil hævder de to milliardærer, at alt er godt.

FCK-storinvestor Lars Seier Christensen og Brøndby-ejer Jan Bech Andersen havde et opsigtsvækkende samarbejde omkring Bjarne Riis' cykelprojekt. Foto: Scanpix. (Collage: Frits Adler)

»Jan og jeg har et fint forhold til hinanden og er begge pænt trætte af det her sladdernonsens,« skriver Lars Seier Christensen i en sms til B.T., og også Jan Bech Andersen slår fast, at der er »gensidig respekt« på trods af det kuldsejlede samarbejde.

Parterne vil ikke gå dybere ind i det forfejlede cykelprojekt, og derfor har B.T. allieret sig med kilder i cykelmiljøet for at forklare historien om, hvordan Danmarks store cykeleventyr faldt til jorden og endte i arrigskab.

Da Jan Bech Andersen i slutningen af 2017 skød et »betydeligt millionbeløb«, som Bjarne Riis dengang formulerede det, i projektet, var paraplyorganisationen Virtu Cycling Group fuld af spirende optimisme.

Forretningen indeholdt et erhvervsnetværk, et rejseselskab, en villa i Toscana, en såkaldt hometrainer-løsning med et virtuelt træningsunivers og vigtigst af alt: Ambitionen om et WorldTour-cykelhold for både herrer og damer.

Bjarne Riis og Lars Seier Christensen under et Virtu-pressemøde i 2016. Nu er sidstnævnte færdig i cykelsporten. Foto: Liselotte Sabroe

Men selskabets ben er blevet skåret af et efter et. Kilder tæt på firmaet kalder foretagendet for et usammenhængende og uprofessionelt luftkastel.

Virtu-projektet faldt fra hinanden i et amatøragtigt kaos med skiftende direktører, intern ballade og beskyldninger både internt og i pressen, og alt imens kuldsejlede forholdet mellem rigmændene, forklarer folk tæt på processen.

Jan Bech Andersen ønsker ikke at gå i detaljer om sin investering og samarbejdet med Lars Seier Christensen, men flere nævner, at Brøndby-ejeren føler sig ført bag lyset.

At det for sent gik op for ham – da han allerede havde investeret et betydeligt millionbeløb – at Virtu-firmaet var fyldt med varm luft.

Kilder forklarer til B.T., at Brøndby-ejer Jan Bech Andersen har følt sig ført bag lyset ift. cykelprojektet. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

For Brøndby-ejeren handler det angiveligt ikke om de millioner, der nu er tabt. Men om æren – at selve projektet fra begyndelsen har været en dødssejler, en moderne udgave af 'Kejserens nye klæder'.

Jan Bech Andersen købte sig ind i et projektet, der havde mange års erfaring og involvering i cykelsporten, men lærte hurtigt, at der reelt ingen opbakning var til det danske cykelprojekt.

Det var umuligt at lokke de livgivende danske sponsorer til fadet. Selv da Bjarne Riis fik sin platform – det sydafrikanske cykelhold Team NTT – bed ingen til bolle.

I marts lukkede Virtu-projektet ned efter flere års dundrende underskud. Coronaen gav angiveligt firmaet dødsstødet, men Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen holdt det overraskende samarbejde i live.

Team NTT-ejer Douglas Ryder har været skuffet over, at det ikke er lykkedes den danske trio af skaffe en ny sponsor til cykelholdet. Her offentliggøres Bjarne Riis' indtræden på holdet i januar 2020. Nu er heningenseret fortid på holdet. Foto: Liselotte Sabroe

Duoen havde sammen med Bjarne Riis købt en tredjedel af det sydafrikanske World Team NTT, og herningenseren blev installeret som sportslig leder efter et storstilet pressemøde på luksuriøse Hotel D'Angleterre i København.

Eller det var i hvert fald planen. Det såkaldte letter of intent blev aldrig indfriet. Det lykkedes aldrig at finde opbakning i det danske erhvervsliv. I denne uge blev Bjarne Riis så skippet ud af Team NTT.

Præcis som Jan Bech Andersen har holdets sydafrikanske ejer, Douglas Ryder, været forbløffet over, at den danske Tour-vinder fra 1996 med det massive erhvervsnetværk i ryggen ikke har kunnet diske op med en eneste storsponsor.

Lars Seier Christensen meldte samtidig sin afsked fra cykelsporten efter mange års tro tjeneste. Bjarne Riis ligner en færdig mand i samme branche, og tilbage sidder Jan Bech Andersen og kan se tilbage på et dyrt engagement i et vaskeægte cykel-fatamorgana.

Dermed er et af de mest interessante og overraskende partnerskaber i moderne dansk sportsliv fortid, og drømmen om et dansk cykelhold i verdensklasse er endegyldigt begravet.