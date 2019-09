Amalie Dideriksen og Cecilie Uttrup Ludwig er Danmarks bedste kort i lørdagens VM-linjeløb.

Tabet af skadede Christina Siggaard er en streg i regningen for det danske kvindelandshold ved VM i cykling, men danskerne ser fortsat muligheder for en topplacering i lørdagens linjeløb.

Med Cecilie Uttrup Ludwig i en fri rolle og den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen som det stærkeste kort i en spurt forsøger de rødhvide at holde sig til, når løbet skal afgøres efter 149,4 kuperede kilometer i Yorkshire.

Skal Danmark helt til tops, kræver det dog, at man ligesom i 2016 finder en opskrift på at slå det frygtindgydende hollandske mandskab, der har flere brandvarme bud på en verdensmester.

- Der sidder mange nationer derude og tænker, hvordan de skal slå Holland. Vi skal nok fokusere på, hvordan vi får mest ud af de kræfter, vi har, fremfor at tænke på, hvordan vi bremser hollænderne, siger den danske rytter Julie Leth.

Alene i trekløveret Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen og Marianne Vos har Holland tre ryttere blandt de absolutte favoritter.

Den hollandske dominans på verdensscenen kan også direkte aflæses i VM-resultatlisterne. I 12 af de 13 foregående VM-løb har Holland haft en rytter på podiet.

- De er gode til at holde hinanden til ilden. Man skal være vanvittigt god for at blive en del af det team, der stiller op her. De får det bedste ud af hinanden ved, at konkurrencen er så stor, lyder det fra Cecilie Uttrup Ludwig.

De andre nationer kan selvfølgelig håbe på, at de hollandske stjerner har svært ved at arbejde for hinanden, når tingene skal afgøres.

- Man tænker, at det nogle gange kan spænde ben for dem. På en måde må det være svært at acceptere, at man har kapacitet til at vinde, og hvis man kørte for alle andre hold, ville man klart være kaptajn.

- Jeg håber, vi finder en god plan og spiller vores kort så godt som muligt. Men Holland er som altid holdet, man skal slå, hvis man gerne vil være verdensmester, siger Julie Leth.

Det lykkedes for danskerne i 2016, hvor Amalie Dideriksen spurtsejrede i Qatar, hvor hun henviste hollænderen Kirsten Wild til andenpladsen.

Dideriksen har dog ikke haft sin bedste sæson, selv om hun fik en opmuntring ved at vinde DM for tre måneder siden.

Hun håber på et hårdt løb i Yorkshire.

- I en ren sprint er der nok nogle, der er hurtigere end mig. Men efter 150 kilometer, hvor det går op og ned, kan der være sorteret en del fra, og så har jeg en rimelig chance.

- Jeg tror, at jeg kan køre på podiet, hvis jeg er med fremme til sidst, siger Amalie Dideriksen.

