Andreas Kron kæmpede med om medaljerne, men sluttede som nummer fem i VM-linjeløbet for U23-ryttere.

Den danske Riwal Readynez-rytter Andreas Kron var med i finalen, da VM i landevejscykling for U23-ryttere blev afgjort fredag aften.

Andreas Kron sad i en gruppe, der kørte frem til en frontgruppe med en kilometer igen, og han forsøgte sig til sidst, men måtte se hollandske Nils Eekhoff køre med VM-guldet.

Det troede alle, men efter løbet blev hollænderen diskvalificeret af Den Internationale Cykelunion (UCI). Ifølge flere medier skyldtes det, at hollænderen modtog hjælp undervejs på ruten.

Dermed gik guldmedaljen i stedet til Samuele Battistella fra Italien, og Andreas Kron rykkede op fra sjettepladsen til at blive nummer fem.

Det vidste Andreas Kron endnu ikke, da han kommenterede bedriften umiddelbart efter løbt.

- Det var en hård dag, og det var et herreløb. Jeg havde benene til sidst, men jeg er lidt ærgerlig over at blive nummer seks, og at det ikke blev til en medalje, siger Andreas Kron.

Rytterne skulle ud på en rute, der bød på 173 kilometer med afslutning i Harrogate, hvor rytterne kørte de to sidste omgange.

Med 70 kilometer igen havde en gruppe omkring et minut til feltet, hvor USA og Frankrig arbejdede sammen om at jagte.

Fremme i frontgruppen sad Andreas Kron, mens der kort forinden var skidt nyt set med danske briller.

Spurtstærke Andreas Stokbro måtte således udgå efter en defekt, hvor det var umuligt at lukke hullet til feltet bagefter.

Ved indgangen til de to sidste omgange sad danske Mikkel Bjerg, Andreas Kron og Morten Hulgaard med i gruppen blandt de forreste, og Mikkel Bjerg forsøgte sig med et angreb på en mindre bakke.

Med 15 kilometer igen var en gruppe på seks ryttere dannet og lige efter dem forsøgte Andreas Kron at køre sig frem.

Kron endte i en gruppe 25 sekunder efter de forreste med ni kilometer igen, og med tre kilometer igen var afstanden barberet til 13 sekunder.

De forreste blev samlet med lidt over en kilometer igen, og så forsøgte Kron sig med et angreb, der dog hurtigt blev neutraliseret, og kræfterne slap op, lige som løbet blev afgjort.

- Jeg var oppe i det røde felt, men jeg er heller ikke den store sprinter. Jeg havde håbet, at det gik i stå, så jeg kunne angribe udefra, Det gjorde den desværre ikke.

- Alle var forholdsvis hurtige, og jeg er ikke super eksplosiv. Jeg prøvede at køre en okay spurt, men jeg var nødt til at sætte mig ned, for der var syre og krampe, lyder det fra Andreas Kron.

Danske Mikkel Bjerg sluttede som nummer otte.

/ritzau/