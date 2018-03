Astanas manager berettede i sidste uge om økonomiske problemer, men holdets danskere har fået februarlønnen.

Astana. Trods udmeldinger om økonomiske problemer har det kasakhiske cykelhold Astana udbetalt lønnen for februar.

Det oplyser holdets danske træner, Rune Larsen, og bjergrytteren Jesper Hansen til TV2 Sport.

- Jeg har også fået løn denne gang, siger Jesper Hansen til tv-stationen.

- De har også sendt en mail rundt, hvor der står, at der ikke er noget at være bekymret for, og at det nok skulle løse sig, fortæller han.

I sidste uge berettede Astanas manager, Alexandre Vinokourov, over for et lokalt medie, at holdets hovedsponsor, der er den kasakhiske stat, ikke havde betalt for sit sponsorat.

Vinokourov har i en mail til holdets ansatte forklaret, at der var opstået lidt tekniske problemer, og at der ikke var grund til at være nervøs.

- Jeg tror, vi alle sammen har det sådan: Lad os nu se, hvad der sker, siger Rune Larsen til TV2 Sport.

- Vi har fået vores løn både i sidste måned og i den her måned, og vi kan hverken gøre fra eller til alligevel.

- Det er ikke vores bord at skulle redde økonomien, så vi arbejder inden for de rammer, der er, indtil vi får noget andet at vide, siger træneren.

Ud over Rune Larsen og Jesper Hansen er de danske ryttere Michael Valgren, Jakob Fuglsang og Magnus Cort ansat på det kasakhiske cykelhold.

/ritzau/