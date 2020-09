Den danske cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig forsøgte, men fejlede, da hun under linjeløbet ved kvindernes VM endte som nummer otte.

I stedet blev det hollandske Anna van der Breggen, der kom først over målstregen. Den 30-årige hollænder vandt også enkeltstarten for to dage siden.

Cecilie Uttrup kom i mål 2 minutter og 41 sekunder efter den nykårede verdensmester.

Mod afslutningen kæmpede danskeren med sin cykel, hvor det lignede, at hun havde problemer med hendes gear. Derfor blev hun også sat fra den gruppe, der jagtede de forreste.

Etapen blev kørt omkring den italienske by Imola og bød på fem omgange med to skrappe stigninger på hver omgang.

Med omkring 40 kilometer til mål satte Anna van der Breggen et hårdt tempo, og hun kom alene afsted foran blandt andre holdkammeraten Annemiek van Vleuten og danske Cecilie Uttrup Ludwig.

De to blev til en kvartet, men forfølgerne kunne ikke helt blive enige om en koordineret jagt på Anna van der Breggen.

Med cirka 30 kilometer tilbage blev de fire indhentet af feltet. På det tidspunkt var holdene dog også så decimerede og udmattede, at det var svært for dem for alvor at hale ind på den stærke hollænder i front.

Hun holdt et stabilt forspring på cirka halvandet minut, og efterhånden stod det klart, at hun var på stensikker vinderkurs.

Derfor var det op til resten at dyste om de sekundære podieplaceringer.

På den sidste stigning var Cecilie Uttrup Ludwig først til at angribe. Hun fik også et lille hul sammen med italienske Elisa Longo Borghini, men danskeren gik i stå på bakkens sidste meter.

I stedet var det Borghini og hollandske Annemiek van Vleuten, der slap væk fra feltet, og de endte med at følges hele vejen til mål. I en intens spurt om sølvet var Annemiek van Vleuten lige nøjagtig hurtigere end Borghini.