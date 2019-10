Mads Pedersen er blevet inviteret til pandekager på Københavns Rådhus onsdag eftermiddag klokken 16.30.

Som nyslået verdensmester fik Mads Pedersen mandag en flot modtagelse og hyldest, da han landede i Københavns Lufthavn.

Efter en hviledag tirsdag er 23-årige Mads Pedersen inviteret til pandekager onsdag eftermiddag på Københavns Rådhus.

- En historisk cykelpræstation af allerfornemmeste kaliber. Kæmpe stort tillykke til Mads med triumfen. siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at fejre VM-guldet på Københavns Rådhus.

Mads Pedersen vandt søndag VM i linjeløb som den første mandlige danske cykelrytter nogensinde.

Hyldesten finder sted onsdag klokken 16.30 på Københavns Rådhus, hvor overborgmesteren vil ønske tillykke, holde tale og byde på de traditionsrige rådhuspandekager.

Efter receptionen inviteres fans til at møde Mads Pedersen og holdet bag rytteren.

- Som noget nyt vil fejringen være åben for alle og ikke kun for pressen - og der er sat lidt tid af til autografer, high-fives med mere, skriver Frank Jensen på Facebook.

Også Danmarks Cykle Union (DCU) vil fejre Mads Pedersen, og formand Henrik Jess Jensen glæder sig til at holde en tale på rådhuset.

- Mads er et enestående forbillede både som cykelrytter og som menneske. Vi vidste alle, at Mads kunne blive verdensmester en dag, men ingen af os havde turdet drømme om, at det skulle være nu.

- Og vi kan ikke ønske os en bedre ambassadør for de værdier, vi alle arbejder for, at cykelsporten skal repræsentere fællesskab, respekt og tillid til sig selv og andre, siger Henrik Jess Jensen.

/ritzau/