Corona-pandemien har skabt undtagelsestilstande verden over og været skyld i mange mærkværdige og uvante situationer.

En af dem gik ud over den danske verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen, i forbindelse med det franske etapeløb Paris-Nice.

Under løbet meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at Danmark lukkede ned, og derfor traf Mads Pedersen og Trek-Segafredo-holdet den beslutning, at den 24-årige rytter skulle hjem til Danmark.

Det skete efter løbets sjette etape, så danskeren ikke stillede til start på løbets sidste dag.

Mads Pedersen (tv.) udgik af løbet Paris-Nice efter regeringens anbefalinger om, at danskere skulle rejse hjem. Og så ventede der en lang køretur for den danske verdensmester. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Mads Pedersen (tv.) udgik af løbet Paris-Nice efter regeringens anbefalinger om, at danskere skulle rejse hjem. Og så ventede der en lang køretur for den danske verdensmester. Foto: ALAIN JOCARD

»Holdet ville ikke have, at vi fløj hjem, så alle skulle køre,« siger Mads Pedersen.

Den danske verdensmester på landevej fik så en bil stillet til rådighed af holdet til den lange tur, der strækker sig over 1.700 kilometer.

Men der var intet selskab at hente for den danske stjerne, der måtte køre turen alene.

»Jeg var den eneste dansker jo, så jeg fik lov til at køre hjem. Jeg kørte alene. Det var en lang dag. Man tager det jo bare i et stille og roligt tempo, så man ikke bliver helt smadret.«

Turen gik fra Sydfrankrig til Danmark, hvor Mads Pedersen har været lige siden. Til gengæld er han flyttet fra Lejre, hvor han hidtil boede.

»Vi er flyttet fra Lejre til Holbæk. Det er dejligt. Vi havde hus før også, men vi skulle bare have lidt mere plads. Derfor valgte vi at flytte,« fortæller Mads Pedersen, for hvem corona-pausen ikke har været lig med ren afslapning.

»Vi har jo været i gang med flytningen, så det er ikke, fordi jeg har tænkt over, at det var rart at have mindre travlt. Det kan være, at det kommer i næste periode, men indtil videre har vi haft andet at se til.«

Hidtil har det været planen, at Mads Pedersen skal køre karrierens første Tour de France i 2020. Onsdag blev det offentliggjort, at løbet køres fra 29. august til 20. september.