Det har aldrig været sjovere at være dansk cykelfan!

Mads Würtz Schmidt sikrede sig mandag eftermiddag karrierens største triumf og forlængede dermed den danske jubel.

Efter et daglangt udbrud med seks ryttere var den 26-årige dansker hurtigste mand, da afgørelsen faldt på sjette etape af Tirreno-Adriatico.

Etapen bød på 169 relativt flade kilometer fra Castelraimondo til Lido di Fermo ved Adriaterhavet.

Israel Start-Up Nation-rytteren sad perfekt i spurten, hvor Nelson Oliveira først åbnede fra spids. Danskeren gik let forbi, og ingen af konkurrenterne i udbruddet havde kræfterne til at passere randrusianeren.

Sejren var noget helt særligt, forklarer Mads Würtz Schmidt til Eurosport:

»Det her betyder alt for mig. Jeg har ikke vundet, siden jeg blev professionel. Det er en kæmpe lettelse, og det er det her, jeg har kæmpet for i de seneste fem år. Jeg er ekstremt glad!«

Det var Mads Würtz Schmidt, der animerede løbet fra begyndelsen på mandagens etape. Kort efter løbet blev frigivet, forsøgte han at etablere et udbrud. Han blev hentet, men forsøgte igen:

Mads Würtz Schmidt jubler over karrierens største sejr i Tirreno-Adriatico. Danskeren er iklædt løbets bjergtrøje, hvor han indtager andenpladsen efter løbets førende rytter samlet, Tadej Pogacar. Vis mere Mads Würtz Schmidt jubler over karrierens største sejr i Tirreno-Adriatico. Danskeren er iklædt løbets bjergtrøje, hvor han indtager andenpladsen efter løbets førende rytter samlet, Tadej Pogacar.

»Det var en hård start. Jeg prøvede med to andre, men vi kom ikke væk. Anden gang kom vi af sted i en gruppe og arbejdede godt sammen. Vi knækkede feltets moral ved at arbejde godt sammen. Det var en hård etape, men jeg havde en god fornemmelse, da vi ramte afslutningen.«

Brent Van Moer og Simone Velasco blev henvist til de sekundære placeringer.

Der var ingen ændringer i toppen, hvor Tadej Pogacar (UAE Emirates) stadig fører løbet samlet.

Pogacar er 1 minut og 15 sekunder foran Wout van Aert fra Jumbo-Visma i klassementet.

Tirreno-Adriatico afsluttes tirsdag med en 10,1 kilometer lang enkeltstart, som udgør syvende og sidste etape.

Det er anden dag i træk, at danskerne kan juble over fantastiske præstationer på de europæiske landeveje - søndag tog Magnus Cort en fornem spurtsejr i Paris-Nice.