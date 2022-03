Der var rød-hvid succes på landevejene i det store cykelløb Paris-Nice tirsdag eftermiddag.

Her var Mads Pedersen nemlig hurtigst af alle, da han vandt 3. etape i en massespurt.

Den danske Trek-Segafredo-stjerne satte blandt andre cykelfænomenet Wout van Aert til vægs i spurten, ligesom han også henviste Jasper Phillipsen og Bryan Coquard til de sekundære placeringer.

»Vi var uheldige i går, da jeg tabte kæden. Det forsøgte vi at revanchere i dag. Holdet gjorde et fantastisk stykke arbejde hele dagen, og det skulle være så let som muligt for mig,« sagde Mads Pedersen i sit vinderinterview og tilføjede:

»Det er min første World Tour-sejr i lang tid, og det er virkelig rart at starte godt. Det viser, at jeg er godt på vej mod klassikerne, der finder sted om nogle uger.«

Holdkammeraten Jasper Stuyven gjorde et fornemt stykke arbejde, inden Mads Pedersen selv tog over og hev tirsdagens sejr i land.

Her sad danskeren perfekt i finalen, der bød på en mindre stigning.

I starten af spurten – med cirka 250 meter til mål – lignede det dog kortvarigt, at danskeren var på vej til at miste momentum.

Mads Pedersen ville det dog anderledes og åd i stedet konkurrenterne på de sidste meter.

Det er danskerens anden sejr i denne sæson, hvor han indtil videre har vist forrygende form.