Michael Valgren kan stort set vælge og vrage, når det kommer til fremtiden på cyklen.

Forhandlingerne om den 26-årige Astana-rytter er i gang, og rygtemøllen har malet holdnavne som Team Sky, Quick-Step Floors, Trek-Segafredo og ikke mindst Team Dimension Data.

Og lytter man til den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, skifter Michael Valgren til det sydafrikanske World Tour-hold Team Dimension Data.

Selv er Michael Valgren noget mere sparsom med oplysningerne, men han har også noteret de mange rygter om, hvor han skal cykle i fremtiden.

»Jeg kommer hele vejen rundt. Forhandlingerne er i gang, og så kan jeg ikke sige meget mere om det,« lyder det kortfattet fra den blonde dansker.

Michael Valgren under årets Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Michael Valgren under årets Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

Tourens anden hviledag er per definition en dag, hvor der forhandles kontrakter. Og sådan var det også mandag i Carcassonne, hvor rytternes forskellige agenter - eller managers, som de også kaldes - sværmede rundt på holdenes hoteller til langt ud på aftenen.

Og med en rytter som Michael Valgren, der i år har vundet store løb som Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad - samt hentet en fjerdeplads i Flandern Rundt - er det ikke et problem at score en stor kontrakt.

Valgren skulle ifølge Ekstra Bladet allerede være blevet tilbudt en årsløn på 5,6 millioner kroner for at forlænge sin kontrakt med Astana til 2020, mens også Team Sky tidligere har fortalt til B.T., at de holder et vågent øje med den dygtige dansker.

Det gør feltets mest vindende hold, Quick-Step Floors, også, og derfor er mulighederne mange for Valgren, der dog har et vigtigt krav, når det gælder en kommende arbejdsgiver.

»For mit vedkommende skal jeg finde et hold, der tror på mig og giver mig chancen. Det har jeg fået her på Astana, og det er det, der gør, at der kommer flere penge på bordet. Jeg er stadigvæk ung, så jeg skal finde et hold, der bliver ved med at give mig chancen, og hvor jeg kan se, jeg kan udvikle mig mest,« siger Valgren til TV 2.