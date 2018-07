Det er ikke uden grund, at danskerholdet Astana skæver meget nervøst mod Tour de Frances tredje etape, der byder på en holdtidskørsel. For det er en disciplin, hvor de lyseblå slet ikke er på hjemmebane.

I Schweiz Rundt for nyligt endte Astana og Jakob Fuglsang på næstsidstepladsen i disciplinen, og det smadrede fuldstændig danskerens samlede sejrsmuligheder.

Og det er ikke tilfældigt, at Astana har så store kvaler i holdtidskørslen, fortæller holdets danske profil Michael Valgren.

Det kasakhiske hold prioriterer nemlig ikke disciplinen, og eksempelvis har rytterne - i modsætning til konkurrenterne - ikke alle en enkeltstartcykel, de kan øve på.

»Det har været lidt uprofessionelt, og det er en af grundene til, at vi ikke er 'on top of things', når det kommer til holdtidskørslen. Det har været vores achilleshæl.«

Det er sjældent at høre en rytter kritisere sit eget hold. Er det udtryk for, at du efterhånden har en stor status her på holdet?

»Det er ikke en kritik. Det er bare ikke godt nok. Jo, måske kan man så kalde det for en kritik, men det er ikke et udtryk for min status på holdet,« siger Michael Valgren, der kalder det for en succes, hvis Astana kun taber et minut til Chris Froomes Team Sky på mandagens holdtidskørsel.