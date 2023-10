Den danske cykelrytter Jonas Gregaard skifter til Lotto fra næste sæson.

Det oplyser Lotto tirsdag på holdets hjemmeside.

Jonas Gregaard kører i øjeblikket for norsk-danske Uno-X-hold, som han kørte for under årets Tour de France.

Den danske Tour-debutant imponerede under sommerens Tour de France, hvor han adskillige gange var i udbrud og generelt var godt kørende.

Jonas Gregaard skifter fra Uno-X til Lotto i 2024. Danskeren har fået en toårig kontrakt. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Gregaard skifter fra Uno-X til Lotto i 2024. Danskeren har fået en toårig kontrakt. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så godt, at Lotto nu har valgt at skrive under på en kontrakt med 27-årige Jonas Gregaard.

Belgiske Lotto Dstny er placeret som nummer ni på UCI's verdensrangliste, hvor Uno-X er placeret som nummer 21.

»Jeg er en allrounder med gode klatreben. Hvis jeg skal sammenligne mig med en fra​Lotto Dstny, ville jeg sige Andreas Kron eller Maxim Van Gils, men de er begge lidt stærkere end mig. Så jeg glæder mig til at hjælpe dem i de bakkede løb. Jeg elsker at angribe, køre foran et løb og fra tid til anden håber jeg også at sigte efter resultat for mig selv i et etapeløb,« siger Jonas Gregaard til Lottos hjemmeside.

Gregaard er tiltænkt en rolle som hjælperytter, men han vil også få chancen for at køre for etapesejre.

Det fortæller Lotto-holdets direktør, Stephane Heulot.

»Jonas ved, hvad det vil sige at arbejde for en kaptajn, og han vil være en stor hjælp i de bjergrige løb. Han vil også få mulighed for at køre sin egen chance og få en fri rolle i enkelte etapeløb.«

Hos Lotto bliver Jonas Gregaard blandt andre holdkammerat med landsmanden Andreas Kron.

Kontrakten med Lotto løber til og med 2025-sæsonen.