Danske Søren Kragh Andersen kører torsdag for tredje dag i træk i Tourens ikoniske hvide ungdomstrøje, og som verdens hårdeste cykelløb skrider, bliver han et navn flere og flere cykelfans nikker genkendende til.

Og som alle store danske Tour-ryttere skal Sunweb-danskeren selvfølgelig have et kælenavn.

Vi kender 'Ørnen fra Herning', 'Kyllingen fra Tølløse' og 'Oksen fra Hammel'. Men hvad skal vi kalde Søren Kragh Andersen. B.T. spurgte ham i startbyen Brest torsdag formiddag.

Foto: KIM LUDBROOK

Har du allerede et kælenavn, som vi bare ikke har hørt om?

»Nej, jeg har faktisk aldrig haft et kælenavn eller nickname...eller sådan noget,« lød det fra den hvidklædte dansker.

Hvad med 'Kragen fra Strib'? Du hedder jo 'Kragh', og fuglenavne er populære kælenavne.

»Ahhhhhh...det er der ikke nok stil over. Kragen fra Strib - det lyder altså lidt fesent.«

Hvilket kælenavn synes du bedst om til Søren Kragh Andersen?

Har du nogle præferencer?

»Jeg er måske mere til 'Løven'. Jeg er født i løvens stjernetegn, så jeg kan godt lide 'Løven'.«

Så hvad med 'Løven fra Vestfyn'?

»Ja. Men jeg er også glad for bare at hedde Søren. Det er fint for mig«