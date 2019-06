Hvis vi skal have et dansk hold på startstregen, når Tour de France begynder i København d. 2. juli 2021, så kræver det minimum 10 millioner euro (små 75 millioner kroner)

Det vurderer Deceuninck-Quick-Steps sportsdirektør, Brian Holm, når han bliver bedt om at give sit bud på, hvor langt de danske hold er fra at komme med i Touren.

De to eneste danske hold, som er i nærheden af at komme i spil til Tour-starten i Danmark, er Riwal-Readynez og Bjarne Riis' hold Team Waoo.

»Jeg kender ikke deres økonomi, men jeg vil tro, at de i hvert fald mangler 10 millioner euro. Deres niveau lige nu er til Post Danmark Rundt, og så er der altså et stykke vej til Touren,« siger Brian Holm til B.T.

Riwal-Readynez hører lige nu hjemme på cykelsportens næsthøjeste niveau som det, der hedder et pro kontinentalhold, mens Team Waoo befinder sig et niveau længere nede.

Det mest realistiske er derfor at få tildelt et wildcard af løbsarrangørerne, og det er her både Riwal-Readynez og Team Waoo øjner deres mulighed, men også der er der lang vej, mener Brian Holm.

»De skal til at gøre sig bemærket. Som det ser ud nu, er der ikke skyggen af chance for, at de kommer med i 2021,« siger sportsdirektøren og uddyber:

»Hvis Tour-starten var i Danmark næste år, var der ikke nogen grund til at drømme om det«..

Vi skal tilbage til 2012 for sidst at finde et dansk-baseret hold i Tour de France, og siden, Bjarne Riis trak sig endegyldigt fra Tinkoff-Saxo projektet i 2015, har det ikke ligget i kortene, at Danmark skulle få et hold med.

Fælles for begge danske aspiranter til Tour de France i 2021 er dog, at de skal til at vise sig frem på den største scene, hvis der overhovedet skal være en mulighed, fordi ellers forbliver det bare en drøm, som alle kan have, mener Brian Holm.

»Selvfølgelig skal de drømme om Touren, og der er altid et håb, men det skal også være realistisk«.

»Jeg drømmer da også om at have et hold med til Touren - problemet er bare, at jeg ikke har nogen sponsor. Jeg mangler måske 16 millioner euro og så en franskmand, der kan vinde nogle cykelløb«.