Mere end 46.000 danskere har reageret. Og Facebook-siderne ser da også officielle ud med Tour de France-logo og det hele.

Det er de bare ikke.

»Vi er utrolig glade for den store interesse for den danske Tour-start, men vi er også enormt kede af, at der er nogle, der forsøger at slå plat på det,« siger Alex Pedersen, konstitueret direktør for Grand Depárt i 2021, hvor Tour de France kommer til Danmark.

Efter offentliggørelsen af den danske Tour-start i sidste uge blev der på Facebook lynhurtigt oprettet flere såkaldte begivenheder for de tre etaper, der kommer til at foregå i Danmark:

Den indledende enkeltstart i København,

2. etape fra Roskilde til Nyborg og

3. etape fra Vejle til Sønderborg.

Screendump af den Facebook-side, der står bag begivenheden for 1. etape i Danmark. Her kan der købes reklameplads for 5.000 kroner.

På de tre begivenheder har henholdsvis 24.000, 8.500 og 14.000 mennesker vist interesse for begivenheden - en total på 46.500 mennesker. De tre begivenheder er de største på Facebook i øjeblikket, der promoverer den danske Tour-start, men det er altså ikke arrangørerne, der står bag.

De er hver især oprettet af en Facebook-side, der hedder 'Tour de France' efterfulgt af startbyen. Siderne bruger det officielle Tour de France-logo og ligner et officielt event.

Kigger man nærmere på de Facebook-sider, der har oprettet begivenhederne, er den eneste information om organisationen bag en hjemmeside for kontaktoplysninger - dansktourdefrance.dk. Denne side eksisterer dog ikke.

Samtidigt kan man på de tre hovedsider få lov til at købe reklameplads. 1.000 kroner for reklame på Roskilde- og Vejle-siderne, mens du kan købe reklameplads for 5.000 kroner på København-siden.

Opslagene på begivenhederne slåes op af modersiden, der har et officielt Tour de France-logo som profilbillede.

Det er et stort problem, mener Lars Østergaard, der til daglig arbejder som Social Media Strategist. Mandag gjorde han opmærksom på siderne på sin Twitter-profil, efter flere af hans venner havde tilmeldt sig begivenhederne.

»Da det er en aktuel begivenhed som Tour de France, så tilmelder man sig med formålet om at få en masse information og viden om, at Tour de France kommer til Danmark. I det her tilfælde kan man nemt fristes til at tro, at der ikke er tale om at give info videre om Tour de France, men nærmere om at tjene nogle penge på baggrund af reklamer,« siger Lars Østergaard.

Personen bag de tre Facebook-sider linker til andre sider, som ejes af samme person. Det drejer sig om sider som 'De dejligste singler 40+ Sjælland' og 'NiceEvents København'.

Lars Østergaard mener, at formålet umiddelbart ser ud til at være at tjene penge gennem reklameindtægter, men også at få folk rundt i på de andre sider, der ejes af samme person.

Et udklip af andre sider, der reklameres for, hvis du følger Tour de France København.

»Hvis man ser på det fra brugernes synspunkt, så ser det ikke ud til, at de får det, de køber ind på. Desuden bruger vedkommende også grafikken, der er ejet af Tour de France, samt officielle logoer og snylter så på det. Det her er en lidt mere speciel sag end lignende sager, fordi der bruges officielle logoer og varemærker, og det er den helt store problematik i det her,« siger han.

I den danske Tour-organisation er man bekendt med flere Facebook-begivenheder og -sider, der udgiver sig for at være officielle og forsøger at sælge reklameplads gennem de pågældende sider.

»Sammen med Erhvervsministeriet gør vi, hvad vi kan, for at anmelde diverse begivenheder til Facebook for at få dem slettet, men det bliver svært at holde øje med dem alle,« siger Alex Pedersen, der opfordrer til, at man holder øje med de events, der er oprettet af de forskellige kommuner samt Erhvervsministeriets Facebook-side for Tour-starten, der hedder Tourstartdk.

Under VM i herrehåndbold i januar blev der oprettet falske Facebook-grupper i blandt andre Mikkel Hansens navn, der endte med op til 80.000 likes, før de pludseligt forsvandt.

Kronprins Frederik taler under pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dengang udtalte Anette Høyrup, der er seniorjurist fra Forburgerrådet Tænk, at man var bekymret for sådanne sider - især hvis der bliver solgt eller reklameret for ting på siderne.

»Der er ingen tvivl om, at det er en ulovlig forretningsmodel, fordi man skaber et falsk grundlag for at få de her likes, som man så senere udnytter kommercielt,« sagde hun til B.T.

Han lavede Facebook-siderne: 'Hvorfor skulle jeg ikke tjene på Tour de France?'

Manden bag de omtalte Facebook-sider hedder Kurt Kloborg. Han forklarer til B.T., at han har oprettet siderne for at sprede budskabet om Tour de France. Han ser ikke noget problem i, at det er ham, der har de største Facebook-grupper, hvor folk søger information om cykelløbet.

»Det ved jeg sådan set ikke, hvorfor jeg skulle overlade det til dem (Tour-ledelsen og de pågældende kommuner, red.). Jeg var den, der kom først med idéen, og synes, det var skægt.«

Pølsevogne, ismejerier, boder og lignende kommer til at tjene penge på Tour de France. Hoteller tjener penge på Tour de France. Alle vil have snablen ned i kassen med hensyn til Tour de France. Hvorfor skulle jeg så ikke også have det, når jeg har en oprettet en god side? Kurt Kloborg, stifter af Facebook-begivenhederne

Jeg kan se på de her modersider, der ligger bag begivenhederne, at du forsøger at sælge reklameplads. Det gør du samtidigt med, at du bruger en officiel video fra Tour de France samt et officielt Tour de France-logo. Er det ikke noget, du måske har lidt betænkeligheder ved at gøre?

»Nej, overhovedet ikke. Ikke andet end at logoet bliver udskiftet med et logo, der står Tour de France Danmark på.«

Nu er Tour de France-ledelsen og Erhvervsministeriet meget bekymrede over, at der er folk, der tilmelder sig de her begivenheder, der ikke kommer fra officiel side, når der samtidigt bliver solgt reklameplads på sider, der ikke har noget med Tour de France at gøre.

»Det må stå for deres regning. Det står for min regning at oprette en begivenhed. Og det er det, jeg har gjort.«

Erhvervsminister Rasmus Jarlov, Tour de France-direktør Christian Prudhomme og statsminister Lars Løkke Rasmussen ved præsentationen af den danske Tour-start 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis Erhvervsministeriet havde held til at få lukket din side...

»Det får de ikke.«

Men hvis de nu havde.

»Det får de ikke. For det er bare en begivenhed, jeg har oprettet, og det er helt lovligt i Danmark at gøre det. Jeg kan ikke se, hvordan man skal undgå det. Der oprettes tusindvis af begivenheder hver dag på Facebook og alle mulige steder. Hvordan vil man lukke det? Alle ved, at enkeltstarten køres den 2. juli, så har de været det hele igennem. Hvordan vil man stoppe det?«

Jeg tror ikke, der er nogen, der har et problem med, at du laver en begivenhed til at sprede budskabet. Men i forhold til at du forsøger at tjene reklamepenge på...

»Ville du ikke også gøre det, hvis du lige pludselig fik en side, hvor der var begyndt at være rigtig meget trafik? Så må det være, fordi man har gjort noget rigtigt. Det ville alle gøre.«

Men når det samtidigt kommer med, at du forsøger at tjene penge på en begivenhed, som du egentlig ikke har noget med at gøre, samtidigt med, at du har et officielt logo og officielle videoer?

»Dem skal jeg nok fjerne. Det er jeg godt med på.«

Men synes du ikke, der er et problem ved, at du forsøger at tjene penge på den her begivenhed?

»Nej, det synes jeg ikke. Pølsevogne, ismejerier, boder og lignende kommer til at tjene penge på Tour de France. Hoteller tjener penge på Tour de France. Alle vil have snablen ned i kassen med hensyn til Tour de France. Hvorfor skulle jeg så ikke også have det, når jeg har en oprettet en god side? Jeg har fået en rigtig god idé, og rigtig gode idéer koster penge. Erhvervsministeriet kan komme til mig og sige, at de vil købe min side, så kan vi snakke om det. De kan ikke sige, de skal lukke min side. Det er der ikke belæg for.«