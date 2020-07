Johan Price-Pejtersen bytter coloQuick ud med det norske hold Uno-X, der i forvejen råder over fem danskere.

Herrernes U23-europamester i enkeltstart, Johan Price-Pejtersen, bliver en del af det norske cykelhold Uno-X fra 1. august.

Det oplyser danskerens nuværende hold, Team coloQuick, i en pressemeddelelse.

Hans nye kontrakt løber til udgangen af 2022, siger han til cykelmediet feltet.dk.

- Det er super fedt, men jeg føler også, at det er et naturligt step for mig i forhold til der, hvor jeg er nu og det, jeg gerne vil. Det er en rigtig fed mulighed, og det føles fuldstændig rigtigt for mig, siger Johan Price-Pejtersen.

På det norske hold bliver han en del af en danskerkoloni. I forvejen råder Uno-X over Jacob Hindsgaul, Morten Hulgaard og Danmark Rundt-vinder Niklas Larsen og baneverdensmestrene Frederik Rodenberg og Julius Johansen.

De fem danskere har også en fortid hos coloQuick.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi hele tiden som talentudviklingshold kan fostre ryttere, som er interessante for hold på et højere niveau, siger coloQuick-sportsdirektør Brian Petersen i en pressemeddelelse.

Uno-X har status som et UCI ProTeam, der rangerer på niveauet under World Touren.

Johan Price-Pejtersen blev U23-europamester i enkeltstart i august sidste år på vejene omkring Alkmaar. Her var han hurtigere end landsmanden Mikkel Bjerg.

Price-Pejtersen er ligeledes dansk U23-mester i disciplinen, mens han blev nummer tre i seniorernes DM i enkeltstart.

Han blev 21 år i maj, og i juni blev han student fra Falkonergårdens Gymnasium.

/ritzau/