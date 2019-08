Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov og Ivan Sosa.

Det er blot nogle af de holdkammerater, der - måske - kan vente det danske stortalent Mikkel Bjerg.

For den 20-årige cykelrytter bliver i disse dage rygtet til Team INEOS, der netop har vundet årets Tour de France med Bernal. Det skriver Cyclingnews. Også engelske Tom Pidcock bliver kædet sammen med holdet.

»Begge er kun 20 år, men Pidcock vandt Paris-Roubaix for U23 i foråret, og Bjerg er nok den bedste enkeltstartsrytter i sin generation. De to kunne blive en del af Team Ineos' fremtidige drømmehold,« skriver mediet efter tranfervinduet i international cykling åbnede onsdag.

Og at han er stærk på enkelststart, har Mikkel Bjerg i den grad også bevist, for han har vundet verdensmesterskabet for U23 to gange, ligesom han ved årets DM i enkeltstart sluttede med en sølvmedalje.

Han nævnes som en mulighed for holdet, da 'Team Ineos ikke har knækket koden i klassikerne som Team Sky.' Men fordi holdet har et endnu større budget, forventes det, at holdet vil forsøge at være det dominerende næste år.

Mikkel Bjerg har tidligere fortalt til B.T., hvordan han har ofret meget i jagten på en karriere på cyklen. Blandt andet droppede han ud af gymnasiet i 2.g for at satse fuldt ud på et cykelløb og en fremtid på landevejene. Så da eksamenerne i 2.G var færdige og bestået, sagde han farvel og tak til skolebænken.

»Jeg er droppet ud af gymnasiet, men jeg har mulighed for at genoptage det, når jeg synes, det er tid til at læse lektier i stedet for at cykle. Jeg vidste, at hvis jeg skulle være verdensmester, krævede det et ekstraordinært træningsfokus. Det var prisen for at blive verdensmester.«

»Men jeg ville ikke have gjort det anderledes nu. Jeg synes, det var den rigtige beslutning. Det var en svær beslutning, men jeg fik meget støtte hjemmefra, da både min mor og far forstod det,« fortalte han i efteråret 2017. Ugen efter han havde slået Ole Ritters legendariske timerekord.

Til dagligt bor Mikkel Bjerg i spanske Girona med sin forlovede Emma Norsgaard Jørgensen, som også er cykelrytter.

Derudover medvirkede hun sammen med sin familie i TV 2-programmet 'Den perfekte opdragelse', der blev sendt i efteråret 2017.

Parret blev forlovet i april sidste år, og de afslørede begge den gode nyhed i et opslag på Instagram.