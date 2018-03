Det danske stortalent Mads Pedersen (Trek-Segafredo) var onsdag eftermiddag tæt på det helt store kup i den belgiske semiklassiker Dwars door Vlaanderen - men måtte i sidste ende nøjes med en femteplads.

Den 22-årige dansker sad med i det afgørende udbrud, der udover Mads Pedersen talte stærke navne som Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Sep Vanmarcke (Cannondale), Mike Teunissen (Sunweb) og Yves Lampaert (Quickstep).

Med godt og vel halvanden kilometer til målstregen satte danskeren et angreb ind, men konkurrenterne var påpasselige og fik ham halet ind igen. Herefter opstod der pludselig et par sekunders forvirring, og det udnyttede den snu Yves Lampaert til at stikke af sted og for andet år i træk sikre sig sejren i det belgiske løb.

Mads Pedersen, der er dansk mester i linjeløb, ærgrede sig efterfølgende over, at han ikke fik holdt hovedet koldt i finalen.

»Jeg er stadig ung og kommer tættere og tættere på. Jeg er glad for femtepladsen, men samtidig er jeg også en smule rasende over ikke at ende på podiet,« sagde danskeren efter løbet ifølge Trek-Segafredos Twitter-profil.