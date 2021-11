Ludvig Anthon Wacker var blot 18 år, da han sikrede sig en kontrakt med storholdet Sunweb for tre år siden.

Her var den unge dansker på udviklingsholdet og kunne se frem til at køre på hold med stjerner som Tom Dumoulin og Michael Matthews. Men i dag hedder holdet Team DSM og er uden det danske stortalent på holdet.

At cykelkarrieren ikke blev til det, som Ludvig Anthon Wacker havde drømt om skyldes blandt andet et styrt, mangel på motivation og frustrationer over pilleforbruget i feltet – sidstnævnte vender vi tilbage.

Han fortæller om nedturene i sin karriere et længere interview med feltet.dk.

I dag kan Ludvig Anton Wacker godt se, at en del af fejlslagne udenlandstur skyldes, at han i en for ung alder kom til Holland for at udleve drømmen om en karriere som professionel cykelrytter.

Et styrt til et løb i Randers blev startskuddet til en nedtur, der kulminerede ved Danmarksmesterskaberne i 2020, hvor han simpelthen var så overforsigtig efter sit styrt, at han blev sat af. I vejkanten fandt han sin mor og far, og dagen efter kontaktede han Sunweb-holdet for at fortælle, at han ikke ville fortsætte med at køre for dem.

Efter sit karrierestop kommer Ludvig Anthon Wacker til sine nu tidligere kollegaer i cykelsporten.



Han mener nemlig, at sporten er endt et skidt, hvad angår brugen af smertestillende piller og andre typer for medicin, der dog er lovlige at bruge i cykling.

»Jeg er træt af piller i sporten. Det kan godt være, det er lovlige piller, men jeg er træt af, at der skal være piller i cykelsporten, og jeg synes, det er grotesk, det skal være så tydeligt,« siger Ludvig Anthon Wacker til feltet.dk om emnet, som mange i sporten slet ikke tør nævne.

Det er tydeligt for ham, at mange ryttere kører med små beholdere i lommen med piller, som de tager lige inden de sidste kilometer af etapen.

Selv har Ludvig Anthon Wacker ikke taget de midler, som ifølge ham typisk er smertestillende og koffein. Men det er ifølge danskeren store mængder og han frygter, at man ikke ved hvad det kan gøre ved kroppen på den lange bane.