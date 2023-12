Det blev Lidl-Trek, der vandt kampen om at hente den danske teenager Albert Philipsen.

Den 17-årige danske cykelrytter Albert Philipsen skifter til World Tour-holdet Lidl-Trek. Han skifter fra og med 2025 og fire sæsoner frem. Det oplyser cykelholdet fredag i en pressemeddelelse.

- For mig var Lidl-Trek bare det bedste match. Mit vigtigste kriterie, da jeg skulle vælge mit kommende hold, var, hvor jeg kunne udvikle mig bedst som rytter, siger Albert Philipsen.

I august vandt Albert Philipsen VM for juniorer i linjeløb og triumferede få dage senere i mountainbike. Han har også vundet DM i cross for juniorryttere.

Albert Philipsen fyldte 17 år i september og tager et år mere som juniorrytter, før han tager det store spring til World Tour-scenen.

I forvejen råder Lidl-Trek over danskerne Mads Pedersen og Mattias Skjelmose i truppen.

- Jeg glæder mig virkelig til at lære alle at kende på holdet. Som dansker er jeg specielt glad for at blive holdkammerat med Mads Pedersen og Mattias Skjelmose, siger Albert Philipsen.

Teenageren forklarer også, at han føler sig tryg ved, at han hos Lidl-Trek kan kombinere sine kvaliteter i både mountainbike og på landevejen.

- Jeg forsøger stadig at finde ud af, hvilke typer af løb jeg skal fokusere på. Lige nu er jeg god til begge dele, så jeg håber, at jeg kan blive den bedste allrounder i verden, siger han.

Lidl-Trek oplyser, at det amerikanske hold vil tage Albert Philipsen med på træningslejr i vinteren 2024.

Ifølge Luca Guercilena, der er general manager hos Lidl-Trek, var der mange hold, der jagtede den unge dansker.

- Vores fremgangsmåde med Albert er den samme som med alle andre unge ryttere. Vi vil give ham al den støtte, vi kan, mens vi lader ham udvikle sig helt naturligt uden at stresse ham, siger Luca Guercilena.

/ritzau/