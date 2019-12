December har været alt andet en god for Mathias Norsgaard.

Han har nemlig brugt størstedelen af måneden på hospitaler og sygehuse. Først i den spanske by Girona og derefter i Viborg.

»Det har været helt forfærdeligt,« fortæller det 22-årige cykeltalent til B.T. fra sygesengen i Viborg.

Under et træningspas i starten af måneden blev han kørt ned af en bil tæt ved hjemmet i det nordøstlige Spanien. Ulykken resulterede i et brækket ben - netop som han stod på tærsklen til sit helt store internationale gennembrud på næste års World Tour.

Inden operationen - Mathias Norsgaard med et brækket ben. Vis mere Inden operationen - Mathias Norsgaard med et brækket ben.

Han blev med det samme hastet til nærmeste hospital, hvor han blev indlagt, mens han ventede på at kunne komme hjem til Danmark for at blive opereret:

»På grund af spanske helligdage og problemer med forsikringsselskabet kom jeg først til Danmark fire dage efter ulykken.«

Og flyveturen hjem er ikke noget, han vil huske tilbage på med glæde.

»Det var forfærdeligt. Helt ude af proportioner. Jeg havde virkelig mange smerter, der var ikke ret meget plads, og mit brækkede ben dinglede rundt, fordi det ikke var i gips på det tidspunkt,« forklarer han.

Mathias Norsgaard er allerede i gang med genoptræningen. Foto: Privatfoto Vis mere Mathias Norsgaard er allerede i gang med genoptræningen. Foto: Privatfoto

Mathias Norsgaard måtte vente yderligere tre dage på sygehuset i det midtjyske, inden han røg på operationsbordet:

»Det var jeg lidt skuffet over, fordi det jo var truende for mit erhverv som cykelrytter, hvis der gik for lang tid. Lige dér ville jeg gerne have haft lidt mere forståelse for min situation.«

Operationen varede fem timer, og efterfølgende fik den unge dansker konstateret kompartmentsyndrom i det brækkede underben, som gjorde, at lægmusklen hævede gevaldigt op. Det betød, at underbenet ikke kunne syes sammen, og derfor lå unge Norsgaard med åbent skinneben. Syndromet rammer cirka en ud af 10 og er ekstremt smertefuldt.

»Det var vildt ubehageligt at kigge på. De snittede jo min muskel op, og syndromet gjorde, at jeg heller ikke kunne få noget smertestillende medicin i fire dage,« siger han og tilføjer:

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

»Det var virkelig et ulideligt lavpunkt. Jeg tænkte nogle mørke tanker i de dage, og jeg er stadig bange for, om jeg har mistet noget i forhold til det, jeg kunne på cyklen, når jeg er færdig med genoptræningen.«

Ni dage dage blev skinnebenet syet sammen, og allerede dagen efter sad han på kondicyklen. Genoptræningen går nemlig stille og roligt fremad.

»Jeg kan sidde en halv time ad gangen på kondicyklen, og mit mål er at være tilbage i fuld træning i februar. Derefter vil jeg gerne kunne køre løb i slutningen af marts eller i starten af april,« fortæller Mathias Norsgaard, der netop havde skrevet kontrakt med Movistar, inden ulykken skete.

Her var han tiltænkt en vigtig rolle i forårsklassikerne, og blandt andet derfor har folk omkring det spanske cykelhold da også flere gange været i kontakt med den uheldige dansker:

Mathias Norsgaard er trods alt ved godt mod, selvom der venter en hård genoptræning forude. Foto: Privatfoto Vis mere Mathias Norsgaard er trods alt ved godt mod, selvom der venter en hård genoptræning forude. Foto: Privatfoto

»Jeg har modtaget mange opmuntrende beskeder fra flere af mine nye holdkammerater og holdets ejer.«

Efter planen bliver Mathias Norsgaard i skrivende stund udskrevet fra sygehuset, så han kan komme hjem for at holde jul med sin familie.

Den 22-årige dansker blev sidste år nummer tre ved U23-VM i enkeltstart.

Kontrakten med Movistar lyder på to år.