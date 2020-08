Efter ni måneder med benhård genoptræning og et smertehelvede af rang er Mathias Norsgaard endelig tilbage.

Mandag får den 23-årige cykelrytter nemlig sin længe ventede debut for Movistar.

Det oplyser det spanske storhold selv i et opslag på Twitter, hvor de har offentliggjort deres hold til det italienske cykelløb Grande Trittico Lombardo.

'Mandag bliver en stor dag for os, når Mathias Norsgaard endelig får sin debut i Movistar-trøjen,' skriver de i opslaget og fortsætter:

22-årige Mathias Norsgaard. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

'Vi er så glade for at have dig tilbage.'

Selv har det danske stortalent også valgt at sætte nogle ord på den svære periode, han har været igennem siden en skrækulykke sidste år, hvor han brækkede benet.

'Tid til at få min debut. Hvilket år det har været. En lang genoptræning er endelig slut,' skriver Mathias Norsgaard på Twitter.

Den unge dansker blev frontalt kørt ned under en cykeltur i Girona, Spanien, i december, netop som han stod på tærsklen til sit helt store internationale gennembrud efter at have skrevet en toårig kontrakt med Movistar.

Mathias Norsgaard har fået et voldsomt ar efter to operationer. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Efterfølgende ventede der flere operationer og et sandt smertehelvede for den unge dansker, inden han kunne sætte sig op på cyklen for at rulle ud på de danske landeveje for første gang siden den skæbnesvangre dag i december.

Her var B.T. i øvrigt med, og den oplevelse kan du læse meget mere om HER.

Siden da oplevede Mathias Norsgaard at blive sat voldsomt tilbage i sin genoptræning, da coronakrisen var satte ind i marts. Dengang viste scanningerne, at det brækkede ben ikke helede som planlagt.

Og det var et hårdt slag for den unge dansker, der gjorde ham både chokeret og depressiv, og som efterfølgende tvang ham til tage en pause fra hele forløbet.

Mathias Norsgaard cyklede en kort tur i 45 minutter. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Herefter fandt Mathias Norsgaard dog en fornyet motivation for at komme endnu stærkere tilbage på cyklen, og med en stærk slutspurt på genoptræningsforløbet trækker han nu for første gang trøjen over hovedet for et World Tour-hold.

Du kan følge cykelløbet Grande Trittico Lombardo mandag på Eurosport 2 fra klokken 14.40