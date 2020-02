Mathias Norsgaard er tilbage!

Det danske stortalent, der brækkede benet efter en skrækulykke i Spanien sidste år, er nu at finde på cyklen igen. På de danske landeveje vel at mærke.

Efter et skadesmareridt, som han selv kalder for helt ude af proportioner, var den 22-årige Movistar-rytter ude på cyklen for første gang siden den skæbnesvangre dag i december.

'Åh man! Jeg er tilbage. Intet andet end kærlighed. Det hele ser ud til at være perfekt, men vejen hertil har været lang og trættende,' skriver han i et Twitter-opslag.

22-årige Mathias Norsgaard. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere 22-årige Mathias Norsgaard. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Efter mere end to måneder med smerter og hospitalsindlæggelser, var han for første gang ude for at træde i pedalerne igen, og det lille træningscomeback er en kæmpe milepæl for den unge rytter midt i et hårdt genoptræningsforløb.

'Det har været håbløst, og der har manglet livsglæde, men det hele er blevet erstattet med forelskelsen i processen igen. Problemer skaber lykke - det er sandt,' skriver han videre i opslaget.

Mahias Norsgaard er omhyggelig med at tælle dagene i den svære genoptræning, men to og en halv måned efter ulykken tog han alligevel et kvantespring, som også er blevet hyldet af hans spanske arbejdsgiver.

'Et billede, som vi har ventet i lang tid på at se og vise jer. To og en halv måned efter en træningsulykke i Girona, er Mathias Norsgaard nu endelig tilbage på landevejen. Et skridt tættere på målet. Så stolt af dig,' skriver Movistar på Twitter.

Man oohh man. I'm back nothing but love

Yes everything seems to be fucking perfect, but it's been a long and tireless road. Its been hopeless, lack of desire for life, replaced by falling in love with the process again. Problems create happiness, that's quite true #day76 pic.twitter.com/VhXAmcHHuX — Mathias Norsgaard (@MathiasNorsgaar) February 19, 2020

Hele forløbet efter ulykken har været lettere kaotisk for den unge dansker. Det startede med en indlæggelse tæt på hjemmet i Girona, hvor han lå og ventede på et fly, der kunne få ham til Danmark for at blive opereret. Og dernæst måtte han vente yderligere et par dage, før han røg på operationsbordet hjemme i Danmark.

Operationen varede hele fem timer, og efterfølgende fik den unge dansker konstateret kompartmentsyndrom i det brækkede underben, som gjorde, at lægmusklen hævede gevaldigt op. Det betød, at han måtte ligge med åbent skinneben i ni dage.

Ulykken skete, netop som han stod på tærsklen til sit helt store internationale gennembrud på dette års World Tour efter at have skrevet under på en toårig kontrakt med det spanske storhold.

Lørdag kan du læse et stort interview med Mathias Norsgaard om hele skrækulykken og kampen for at komme tilbage på cyklen på bt.dk.