Hvis Søren Kragh Andersen er godt tilfreds med sit 2020, så forstår man ham godt.

For den 26-årige danske cykelrytter fra Strib chokerede de fleste cykelfans, da han i sensommeren hev to etapesejre hjem i årets Tour de France.

En præstation, der skabte genlyd på tværs af cykelverdenen, og som nu har vendt op og ned på den unge Sunweb-rytters karriere.

Derfor er Søren Kragh Andersen da også nomineret til B.T. Guld 2020 for den historiske dobbelttriumf.

Søren Kragh Andersen, da han kørte først over målstregen på 14. etape. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Søren Kragh Andersen, da han kørte først over målstregen på 14. etape. Foto: STEPHANE MAHE

En pris, som han mere end nogen anden ønsker at vinde.

»Det er en kæmpe ære at være nomineret og noget, som jeg kun har turdet drømme om. Jeg har fulgt den pris, siden jeg var en lille dreng, og jeg har altid set op til dem, der har vundet den,« fortæller Søren Kragh Andersen, da B.T. fanger ham på telefonen i hjemmet i Monaco.

Prisen vil nemlig være kulminationen på et år, der har været intet mindre end historisk for den danske cykelstjerne.

»Den vil betyde vildt meget. Der ligger meget anerkendelse i den, og så er det et klap på skulderen i et i forvejen vanvittigt år for mig,« forklarer han.

Jo mere tid der går, jo mere stolt bliver jeg over det Søren Kragh Andersen om dobbelttriumfen

Vi spoler lige tiden cirka fire måneder tilbage, hvor et coronapræget Tour de France blev afholdt på noget utraditionel vis.

Søren Kragh Andersen havde forud for Touren gjort det klart over for B.T., at han jagtede en etapesejr, men at det så skulle ende med at blive til to, er stadig noget, hovedpersonen har svært ved at fatte.

»Det var tre specielle uger i Frankrig. Herunder to dage, hvor alt bare flaskede sig for mig. Jeg er normalt ikke en Grand Tour-rytter, og derfor er jeg heller ikke sikker på, om det nogensinde kommer til at ske igen,« siger den danske Sunweb-stjerne og fortsætter:

»Jeg prøver virkelig at nyde det, og jo mere tid der går, jo mere stolt bliver jeg over det, jeg har præsteret.«

En lykkelig Søren Kragh Andersen efter sejren på 14. etape. Foto: FRANCK FAUGERE Vis mere En lykkelig Søren Kragh Andersen efter sejren på 14. etape. Foto: FRANCK FAUGERE

Søren Kragh Andersen havde egentlig haft en Tour-optakt, der ifølge ham selv var 'ret dårlig'. Og netop derfor var forventningerne da også slået en smule til jorden.

Han jagtede dog stadig drømmen om en etapesejr.

»Jeg kørte mig hurtigt op i løbet af den første uge, og i uge to bliver benene rigtig gode. Jeg rammer en vild form, og det hele føltes timet og tilrettelagt helt ned til mindste detalje fra mine trænere, der havde gjort et perfekt arbejde,« forklarer han.

De gode ben blev herefter omsat til dansk triumf på 14. etape af verdens største cykelløb, hvor han stak af fra feltet med få kilometer tilbage af etapen.

Det beviste, at første gang ikke blot var en tilfældighed Søren Kragh Andersen om den anden etapesejr

»Den første etapesejr er jo enormt speciel. Der var mange følelser i spil, da jeg kørte over målstregen. Det sværeste var herefter at finde det rette fokus igen, men jeg formåede da at komme ret godt tilbage,« griner han.

For Søren Kragh Andersen var det karrierens største sejr, der netop var kommet i hus, og i dag har han stadig svært ved at beskrive, hvad der skete i sekunderne efter det store øjeblik i september:

»Det var jo en kæmpe glæde og forløsning. Det er svært at sætte ord på, hvordan det var, for det sker så sjældent. For mig handler det meget om at leve i momentet, når man opnår noget, man har drømt om i over 15 år.«

Fem dage senere fik den danske cykelstjerne dog muligheden for at nyde momentet igen, da han endnu en gang stjal alle overskrifterne og kørte først over målstregen på 19. etape.

Den danske cykelstjerne fuldendte Touren med en sejr på 19. etape. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Den danske cykelstjerne fuldendte Touren med en sejr på 19. etape. Foto: MARCO BERTORELLO

Egentlig kørte Sunweb-mandskabet for en spurt, men en ivrig Søren Kragh Andersen fik pludselig muligheden for at angribe i et udbrud.

Og det var en klog beslutning, for danskeren endte med at holde vejen hjem til mål.

»Anden gang var anderledes. Jeg var selvfølgelig overvældet, men jeg var også endnu mere stolt af det. For det beviste, at første gang ikke blot var en tilfældighed,« siger han og fortsætter:

»Jeg satte en tyk streg under, at jeg kan vinde cykelløb på det niveau, og derfor har sejren rigtig stor betydning for mig.«

B.T. Guld 2020 – årets tre nominerede Viktor Axelsen - badminton Banelandsholdet - cykling Søren Kragh Andersen - cykling

Af samme årsag kunne Søren Kragh Andersen da også nyde sejren endnu mere, end han kunne blot fem dage tidligere.

»Mit arbejde var på en eller anden måde overstået, da jeg kun havde enkeltstarten tilbage dagen efter inden Paris. Efter Touren tog jeg hjem og nød sejrsrusen for mig selv. Det havde jeg brug for.«

Sensommerens bedrift har desuden givet danskeren mere respekt i feltet, og derfor bliver næste sæson da også en smule anderledes.

»Mit navn inden for cykelsport er blevet større, og så er der måske flere forventninger til mig, men ud fra mit eget synspunkt er der ikke så meget, der ændrer sig. Der er det samme pres på mig, som der var inden Touren,« afslutter Søren Kragh Andersen.