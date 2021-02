Efter en sløj lørdag tog Trek og Mads Pedersen revanche med danskerens spurtsejr i Kuurne.

Lørdag så man intet til Mads Pedersen, da brostensåbneren Omloop Het Nieuwsblad skulle afgøres. Og hvad værre var: Resten af det stærkt besatte Trek-hold var også ude af syne.

Det blev der imidlertid lavet godt og grundigt om på søndag, da Pedersen tog en grusom hævn.

Eksverdensmesteren slog til og tog sejren i andendagsgildet Kuurne-Bruxelles-Kuurne efter eksemplarisk forarbejde af holdkammeraten Jasper Stuyven.

»Vi fuckede op i går (lørdag, red.), så det var meget rart at vise niveauet med benene frem for at finde på en undskyldning. Vi gjorde det perfekt i dag,« siger Mads Pedersen.

Indtil langt hen i løbet sad han ellers et godt stykke tilbage i anden forfølgergruppe på jagt efter to grupper foran.

På det tidspunkt så Mads Pedersen ikke umiddelbart ud til at være i spil til en sejr. Det så bedre ud for Stuyven, der sad i en stærk forsamling foran.

Men til sidst smeltede det hele sammen, og så var vejen banet for den spurtstærke sjællænder.

»Det var en god situation med Jasper i første gruppe og mig i anden. Jasper kørte et sindssygt godt leadout, og det var rart at kunne vise, at vi er der.«

»Der er stadig mange, der tror, at jeg ikke er en af de hurtigste i sådan nogle spurter. Men jeg har bevist, at jeg godt kan køre dem, og vi troede på, at jeg kunne vinde spurten. Det var det, vi kørte efter,« siger Mads Pedersen.

/ritzau/