Michael Mørkøv har den seneste tid været meget vokal på de sociale medier, hvor han har revset Den Internationale Cykelunion, UCI, for at fralægge sig ansvar.

Nu sviner han over for Cyclingnews også rytternes organsation, CPA, for ikke at opfylde de kriterier, som de er sat i verden for.

»Efter min mening er CPA ubrugelige. Jeg ved ikke engang, hvad de laver. De er i samarbejde med UCI, fordi UCI oprettede det,« siger han til Cyclingnews.

CPA står for Cyclistes Professionels Associés og er en organisationm som varetager rytternes interesse og fungerer som et mellemled mellem rytterne og UCI.

Blandt rytterne er der dog ikke udbredt tilfredshed med organisationen, da de ikke føler, at de bliver hørt.

Senest har mere end 300 cykelryttere underskrevet en begæring i håb om, at der gennemføres reformer i organisationen, men indtil videre er der ikke sket noget.

»Jeg ved, at der er nogle folk, som laver et eller andet, men jeg har aldrig set noget konkret komme ud af organisationen. De har ingen magt, så det er en ubrugelig organisation,« udtaler Mørkøv.

Michael Mørkøv fortæller videre, at den eneste løsning er, at UCI foretager ændringer i strukturen, men at det næppe sker, da UCI er 'mere modvillige end samarbejdsvillige'.

På trods af kritikken er der dog ikke udsigt til, at rytterne vil protestere, da de hellere vil køre cykelløb oven på en i forvejen decimeret kalender.

UCI har den seneste tid været i vælten, fordi rytterne mener, at unionen har fralagt sig ansvaret for dårlige forhold under cykelløb.

I Tour de Wallonie har flere ryttere klaget over elendige veje, og det samme var tilfældet under Criterium du Dauphiné, hvor blandt andre Steven Kruijswijk og Emanuel Buchmann styrtede på en nedkørsel og var slemt medtagede.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra CPA, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.