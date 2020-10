Der udspillede sig nogle helt særlige scener før lørdagens enkeltstart i Giro d'Italia.

Danske Mikkel Honoré valgte nemlig iført fantomdragt og aerodynamisk hjelm at gå ned på knæ for at fri til sin italienske kæreste, Marilisa Zanini, der bag sit mundbind så ret så overrasket ud.

Og hun sagde ja. Det bekræfter Mikkel Honoré på sin Instagram-profil, hvor den nyforlovede Zanini også har delt en lang række billeder af frieriet.

Der var en særlig grund til, at det store øjeblik fandt sted lige præcis inden lørdagens enkeltstart. Honoré havde således valgt netop lørdagens etape, fordi Marilisa Zanini er vokset op i Treviso, der ikke er langt fra startbyen. Af samme grund har hun stadig en del familie i byen, og de var derfor til stede, da Honoré stillede spørgsmålet til sin udkårne.

Foto: therealarrabs/Instagram

Deceuninck-Quick-Step-danskeren var under dette års løb meget tæt fra en vaskeægte sensation, da han på anden etape kom i mål lige efter Diego Ulissi og Peter Sagan, og han slog dermed med det samme sit navn fast på et ellers stjernespækket mandskab. Det medførte også den høje karakter 8 i B.T.s dom.

Efterfølgende var det en noget overrasket ung dansker, der mødte pressen.

»At blive nummer tre er uventet for mig. Jeg vidste, at min form er god, og træningen de seneste par måneder har været virkelig god. Men inden man får et godt resultat, tror man ikke helt på det,« sagde han blandt andet.

Årets Giro d'Italia er derfor ikke blevet mindre mindeværdigt for 23-årige Mikkel Honoré, der ud over at have opnået tre top-10-placeringer nu også kan se frem til at skulle giftes.

Den danske cykelstjerne har været kæreste med Marilisa Zanini de sidste fem år. Hun arbejder for et italiensk basketballhold i Milano.