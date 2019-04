Lasse Norman tror ikke længere på, at Aqua Blue Sport betaler ham de penge, holdet skylder ham.

»Jeg ved ikke, om man kan kalde det surrealistisk. Men det er i hvert fald pisse irriterende,« siger Lasse Norman Hansen kategorisk.

Danskeren har nemlig stadig ikke fået al sin løn fra sin tidligere arbejdsgiver Aqua Blue Sport. Situationen skyldes, at hans daværende hold lukkede ned i august og derfra ikke har haft penge til at betale sine ryttere året ud.

Fadæsen har efterhånden stået på i mange måneder, og skal man tro Lasse Norman Hansen, bliver situationen aldrig løst.

Lasse Normann Hansen i Aqua Blue Sport-trøjen. Foto: Henning Bagger

»Jeg venter ikke rigtig længere på noget. Jeg får aldrig pengene at se. Det er 100 pct. sikkert,« erkender han.

Irske Aqua Blue Sport nåede at eksistere i to år, før holdet meldte ud, at det ikke ville søge om kontinentallicens i 2019 grundet mangel på midler. Men lukningen kom meget pludseligt, for under en måned tidligere havde mandskabet meldt ud, at man forsøgte at købe et andet cykelhold ved navn Vérandas-Crela.

Siden lukningen har det altså været uvist, hvorvidt rytterne ville blive betalt, og ifølge Lasse Norman Hansen har hele forløbet været en smule sløret.

»Der har aldrig ikke rigtig været nogen aftale med holdet, siden det blev besluttet at dreje nøglen om. Kommunikationen mellem os ryttere og holdet har været minimal,« siger Lasse Norman Hansen.

Siden da har den 27-årige dansker fundet sig et nyt hold. Forud for sæsonen skrev han kontrakt med belgiske Corendon-Circus, men han har ingen idé om, hvorvidt nogen af hans tidligere holdkammerater har landet en økonomisk aftale med Aqua Blue Sport.

»Jeg går ud fra, at ingen er blevet betalt, men jeg ved ingenting med sikkerhed,« fortæller manden, der vandt OL-guld i omnium i 2012.

Danske Casper Pedersen var også en af de, der var en del af Aqua Blue Sport-holdet. Han har dog også fundet en ny arbejdsgiver, da han har skrevet kontrakt med Team Sunweb.

De to danskere er i disse uger i Belgien, hvor forårsklassikerne bliver afviklet. Begge har de medvirket i Gent-Wevelgem og Tværs over Flandern den forgangne uge. Søndag gælder det dog det helt store højdepunkt, når de skal deltage i Flandern Rundt.