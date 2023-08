De danske drømme om en VM-medalje har lidt et knæk.

En af de tre danske kaptajner Emma Norsgaard er netop udgået af kvindernes VM i linjeløb i Glasgow efter et slemt styrt med 90 kilometer tilbage af ruten.

Norsgaard røg hårdt i jorden og blev siddende i asfalten, mens hun tydeligt var i tårer, havde ondt og tog sig til skulderen.

Emma Norsgaard, der kører for Movistar, vandt for nylig en etape i kvindernes Tour de France, da hun var først over målstregen på 6. etape efter et langt udbrud.

Norsgaards styrt betyder, at Amalie Dideriksen og Cecilie Uttrup Ludwig er de to tilbageværende danske kaptajner.

Sidstnævnte sidder fortsat godt med fremme i feltet i Glasgow.

Kvindernes linjeløb er det sidste i landevejskonkurrencerne ved VM.