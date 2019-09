Danmarks medaljehåb i U23-rytternes VM knytter sig primært til Andreas Stokbro. Især hvis vejret er dårligt.

Vejret i Yorkshire har vekslet mellem strålende sol og decideret møgvejr i den første del af VM i cykling.

Når U23-rytterne fredag eftermiddag skal kæmpe om VM-guld, er der udsigt til både regnskyl og sidevind, og det er lige efter det danske medaljehåb Andreas Stokbros hoved.

- Vi håber i hvert fald på en masse blæst, siger han.

- I Danmark er vi vant til at træne i blæsevejr, sne og slud om vinteren. På den måde bliver vi hårdføre, og der er mange danske ryttere, der kører stærkt, når vejret er dårligt, forklarer den 22-årige Riwal Readynez-rytter.

For ham bliver løbet en afslutning på tiden på U23-landsholdet.

Fra næste sæson skal Stokbro køre på højeste niveau, World Touren, hvor han har lavet en aftale med Dimension Data, der kommer til at hedde NTT.

- Det er et spændende projekt. Holdet opruster næste år efter nogle dårlige sæsoner. Det vil jeg gerne være med til.

- Jeg tror, det er et godt hold at komme ind på med nogle nordiske profiler, som jeg vil kunne arbejde godt sammen med i klassikerne, siger Stokbro.

Han sigter til landsmanden Michael Valgren og nordmanden Edvald Boasson Hagen, der begge har kontrakt med det sydafrikanske hold.

Dimension Data har haft nogle tunge sæsoner, og blandt andre Valgren har ikke ramt topniveauet efter skiftet fra Astana.

- Der er flere, der har skrevet til mig, at jeg ikke må blive ramt af Dimension-forbandelsen. Men det frygter jeg nu ikke så meget. Holdet virker virkelig professionelt og skal nok komme tilbage på ret kurs, siger Andreas Stokbro.

Først gælder det dog fredagens VM-løb, hvor Stokbro efter Niklas Larsens afbud ligner den bedste afslutter på det danske hold.

Tidligere på året vandt han U23-udgaven af Flandern Rundt og har flere gange vist, at han tilhører verdenseliten i sin årgang.

- Jeg håber, at jeg kan komme til mål med en reduceret gruppe, hvor folk er godt trætte. Jeg plejer at være en af de hurtigste, når folk er rigtig smadrede efter et hårdt cykelløb, siger Andreas Stokbro.

U23-rytternes VM-løb begynder fredag klokken 15 dansk tid.

/ritzau/