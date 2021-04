Der var salte tårer og vild jubel hos Deceuninck-Quick-Step, da Kasper Asgreen tog sin historiske sejr i Flandern Rundt påskedag.

Men for den karismatiske holdejer Patrick Lefevere gjorde triumfen også en smule ondt at overvære – i hvert fald på pengepungen.

Det var nemlig ikke kun Kasper Asgreens vidunderlige sprintsejr, der var perfekt timet.

Skalpen i brostensklassikeren kom på det bedst tænkelige tidspunkt for danskeren – midt i forhandlingerne om en ny millionkontrakt.

Kasper Asgreen øverst på podiet efter sejren i Flandern Rundt.

Ifølge B.T.s oplysninger står 'Kampvognen fra Kolding' til at pløje sig til en klækkelig lønforhøjelse, der vil gøre ham til en af de bedst betalte danske stjerner på landevejen.

Et faktum, som Patrick Lefevere da også måtte forholde sig til efter den overraskende triumf:

»På den ene side er jeg selvfølgelig meget tilfreds, på den anden side var jeg i gang med at færdiggøre Kaspers kontrakt i denne uge. Jeg tror, det kommer til at koste mig lidt mere nu. Sådan er gamet,« sagde han i kølvandet på triumfen ifølge belgiske Sporza.

Kasper Asgreen er i øjeblikket i gang med sit sidste år af en toårig kontrakt med belgiske Deceuninck-Quick-Step.

Kampvognen fra Kolding kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse efter to triumfer i forårsklassikerne.

Ifølge B.T.s oplysninger kører den 26-årige temporytter i øjeblikket omkring 700.000 euro ind på kontoen årligt. Uden sejrsbonusser.

Det placerer ham cirka midt i lønhierarkiet på Deceuninck-Quick-Step, hvor sprinteren Sam Bennett og verdensmester Julian Alaphilippe fører an.

Den franske charmør, der brød ud i gråd efter Kasper Asgreens Flandern-sejr, hæver ifølge B.T.s oplysninger omkring 2,5 millioner euro årligt.

Det luftlag kommer Kasper Asgreen – trods sine to friske sejre i henholdsvis Flandern Rundt og E3 – ikke helt op i.

Den franske verdensstjerne Julian Alaphilippe er den bedst betalte hos det belgiske wolfpack. Til højre teamchef Patrick Lefevere, som nu må punge ud for at beholde Kasper Asgreen.

Ifølge kilder i det belgiske cykelmiljø kan danskeren dog se frem til at fordoble sin i forvejen fine løn, så han fra næste sæson lander på minimum 1,5 millioner euro årligt.

Med en forventet kontraktlængde på to år vil det kaste mere end 22 millioner danske kroner af sig.

Det katapulterer Kasper Asgreen i toppen af den bugnende danske talentmasse, hvor kun Astana-stjernen Jakob Fuglsang kan matche udbetalingen.

Det er vel at mærke, hvis Kasper Asgreen vælger at blive i ulveflokken hos Patrick Lefevere. For der er mange flere penge at hente andre steder.

Astana-kaptajnen Jakob Fuglsang er den bedst betalte danske cykelrytter.

Deceuninck-Quick-Step er kendt for et fantastisk sammenhold og en stærk vinderkultur, hvor sejrene nærmest falder oftere, end der er regnvejrsdage i det fugtige Belgien.

Omvendt er det ikke her, man scorer de vildeste kontrakter. Så skal man til Ineos, UAE Emirates eller Bahrain Victorious – ofte med den uheldige afledte effekt at sejrsraten samtidig daler.

Alt tyder dog på, at Kasper Asgreen sætter de sportslige ambitioner højest og bliver hos det hold, som tog ham ind som uprøvet 23-årig og gjorde ham til en verdensstjerne.

Der blæser også nye vinder over det belgiske storhold. Efter at have kæmpet med at sikre penge nok, forklarer kilder i det belgiske cykelmiljø, at Deceuninck-Quick-Step skruer op for budgettet til næste år.

Kasper Asgreen slog overraskende Mathieu van der Poel i spurten i Flandern Rundt.

Dermed står Kasper Asgreen med gode kort på hånden i den kontraktforhandling, der i øjeblikket er i gang.

Det solide økonomiske fundament blev illustreret tidligere på ugen, hvor Deceuninck-Quick-Step præsenterede en maratonkontrakt med det belgiske giga-talent Remco Evenepoel, som bliver på holdet i de kommende fem sæsoner.

Trods Kasper Asgreens udsigt til en vild lønforhøjelse er der stadig langt op til de allerbedst betalte. Ifølge franske L'Équipe scorer Tour de France-vinder Tadej Pogačar fem millioner euro hos UAE Emirates. Det samme får Peter Sagan hos Bora-Hansgrohe.

De overgås kun af den firfoldige Tour de France-vinder Chris Froome.

Briten har på bizar vis scoret en kontakt til en værdi af 5,5 millioner euro hos Israel Start-Up Nation, selvom han efter sit livstruende styrt i 2019 mere ligner en grupetto-rytter end en kommende Grand Tour-vinder.