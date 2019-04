Sidste års vinder af Flandern Rundt er ikke en populær herre hos en af feltets danskere.

Som sportsstjerne kan man opnå idol- eller endda kultstatus, hvis man brillerer inden for sin sportsgren. Men at se sport bag skærmen kan være bedragerisk.

Det var det i hvert fald for den danske cykelrytter Casper Pedersen, der kører på Team Sunweb.

»Pludselig mister man bare alt, fordi man lærer vedkommende at kende.«

Manden, han taler om, er hollandske Niki Terpstra. Sidste år vandt stjernen det mytiske cykelløb Flandern Rundt, hvilket selvfølgelig afføder respekt i et cykelfelt. Han har blandt andet også en sejr i Paris-Roubaix på cv'et, men selvom han har et trofæskab, han formentlig kan blære sig med, er det en anden sag, når man oplever ham i et cykelfelt.

Det fortæller Casper Pedersen.

»Jeg tænkte, at Niki Terpstra var sindssygt sej. Men så hører man, at han spytter andre ryttere i hovedet,« siger danskeren.

»Når man selv sidder i felt med ham, skaber han sig hele tiden, og han råber og skriger. Han er slet ikke så sej, som man troede, da man så ham i fjernsynet,« forklarer Casper Pedersen.

Niki Terpstra. Foto: GUILLAUME SOUVANT

I stedet fremhæver den 23-årige dansker en af sine landsmænd som et af sine første forbilleder.

»Et af mine første idoler var Lasse Norman Hansen, der vandt OL i London i 2012. Dengang kendte jeg ikke Lasse personligt,« siger Casper Pedersen, der sidenhen har været holdkammerat med Lasse Norman Hansen på det nu lukkede cykelhold Aqua Blue Sport og på banelandsholdet.

»Senere blev vi så kammerater. Men ellers har jeg faktisk ikke rigtig nogle idoler i dag. Når man sidder i feltet er det noget andet. Så er andre ryttere jo dine konkurrenter,« siger Casper Pedersen.

Flandern Rundt anno 2019 køres søndag, når 271 km skal tilbagelægges af et felt af 175 ryttere. Det er 103-.gang at løbet bliver afviklet, og denne gang stiller hele 11 danskere til start:

Matti Breschel (EF Education First)

Magnus Cort (Astana)

Kasper Asgreen (Quick-Step)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Christopher Juul-Jensen (Mitchelon-Scott)

Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus)

Lars Bak (Dimension Data)

Michael Valgren (Dimension Data)

Casper Pedersen (Team Sunweb)

Asbjørn Kragh Andersen (Team Sunweb)

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb)

Kun én dansker har vundet Flandern Rundt. Det var Rolf Sørensen i 1997.