Den danske Team Coop-rytter Louis Bendixen var udsat for en ekstrem varme i Portugal og endte til sidst med at kollapse efter at have siddet tre timer til dopingkontrol.

Det skriver den 23-årige rytter selv på sin Twitter-profil:

»Ked af at forlade Portugal. Dehydreret sad jeg ved dopingkontrollen i tre timer uden mad, kun vand. Efter kun lige at være i stand til at give min urinprøve, lukker min krop fuldstændig ned og kollapser. Brugte natten på hospitalet, hvor jeg led af hedeslag og nyresvigt.«

Sad to leave Portugal. Dehydrated I was stuck at the Antidoping control for 3hours with no food but water. After just being able to hand in my pee sample, my body completely shut down and collapsed. Spent the night in the hospital suffering from a heat stroke and kidney failure — Louis Bendixen (@LouisBendixen) August 3, 2018

Den voldsomme oplevelse skete en vanvittig etape i løbet Volta a Poortugal torsdag, hvor temperaturene var helt oppe på omkring 47 grader. Det endte med at blive for meget for det unge danske cykeltalent, der kører for det norske kontinentalhold Team Coop.

Episoden har også fået den danske journalist og cykelkommentator Dennis Ritter til tasterne.

»Nu begynder mandefaldet i den ekstreme varme i Portugal. Måske man skulle overveje rimeligheden. God bedring, Louis Bendixen,« skriver han på sin Twitter-profil.

Holdet selv har også selv ønsket den danske rytter god bedring.

Den Internationale cykelunion, UCI, har ellers en ‘extreme weather protocol´, der også indbefatter høje temperaturer. Den gør, at løbsarrangører i samarbejde med hold og rytterne har mulighed for at ændre etaper eller aflyse dem helt.

Indtil videre kører de dog videre i Portugal, hvor den ekstreme varme ser ud til at fortsætte de kommende dage.

Louis Bendixen havde ellers klaret sig godt i løbet og formåede at blive nummer tre på etapeløbets prolog.