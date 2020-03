Jesper Hansen og danskerens holdkammerater er indespærret på et hotel i Abu Dhabi efter virusmistanke.

Cykelrytteren Jesper Hansen og flere af danskerens holdkammerater på Cofidis er i karantæne på et hotel i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Her deltog Jesper Hansen og Cofidis i sidste uge i cykelløbet UAE Tour, som blev afbrudt før tid på grund af frygt for coronavirus.

Cofidis er blevet beordret i karantæne på hotellet i Abu Dhabi for at undgå risiko for smitte.

Jesper Hansen har været på hotellet siden torsdag i sidste uge, og han er irriteret over ikke at kunne træne.

- Det er meget frustrerende. Dagene er vildt lange, og vi kan ikke rigtig lave noget. Vi ligger på sengen, ser film på computeren og kigger lidt på telefonen, siger Jesper Hansen til DR.

Ifølge AFP skal Cofidis og Jesper Hansen være i karantæne i yderligere ti dage frem til 14. marts.

Adskillige personer, der har været involveret i UAE Tour, er blevet testet for coronavirus, og mindst seks er smittet.

Der er dog ingen fra Cofidis, der er konstateret smitte, siger Jesper Hansen, der er blevet testet for coronavirus to gange.

Han fortæller, at Cofidis-holdet bor på samme etage som flere af de smittede.

- Vi har fået besked på, at vi ikke må forlade vores værelse. Men skal vi have vand, håndklæder og toiletpapir, så skal vi alligevel ud og hente det på fællesarealet.

- Så det ender nok med, at vi alle sammen er syge, inden vi skal hjem. Det virker sgu ikke som om, at de har styr på, hvad der foregår, siger han til DR.

Jesper Hansen skal efter planen deltage i Catalonien Rundt, der køres fra 23. marts.

På søndag skulle han have holdt barnedåb for sønnen, men den er nu i fare for aflysning.

- Planen er, at jeg skal til Danmark. Jeg skulle egentlig have holdt barnedåb her på søndag for min søn, men det bliver jeg nok nødt til at aflyse, fortæller Jesper Hansen til TV2 Sport.

Ud over Cofidis er tre andre hold, der deltog i UAE Tour, også i karantæne. Det drejer sig om FDJ, UAE og Gazprom.

/ritzau/