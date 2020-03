Der er nu gået en uge, siden danske Jesper Hansen og Cofidis-holdet, der var til Tour of UAE, blev spærret inde på deres værelser.

Af frygt for coronasmitte har de fået 14 dages karantæne, og det går ud over især én ting: Den 29-årige rytters søn skulle efter planen døbes i morgen, søndag (d. 08.03, red.).

»Det var lidt stresset, da vi ikke vidste, hvornår vi kom hjem. Men da vi fik at vide, vi skulle være her til 14. (marts, red.), var der jo ikke nogen tvivl om, hvorvidt den skulle rykkes eller ej,« siger Jesper Hansen til B.T.

Jeg forsøger at betragte det som en træningslejr, bare på en hometrainer Jesper Hansen, Cofidis

Men barnedåben bliver ikke afholdt søndag.

»Nu er den rykket. Den nye dato er ikke fastlagt endnu, men det bliver nok en gang efter Catalonien Rundt (23.-29. marts, red.).«

Danskeren var målløs, da han fik overdraget nyheden om, at han skulle tilbringe 14 dage på et hotelværelse, som han deler med værelseskammeraten Natnael Berhane.

Men en anden følelse var også i spil: Magtesløshed.

I sidste sæson kørte Jesper Hansen for Astana. Foto: Henning Bagger

»Det hele føltes unfair. Især fordi det kun var os på 4. etage, der blev fanget her. Det på trods af, at vi allesammen har spist i samme store spisesal og er gået rundt sammen. Jeg synes ikke, at det har givet så meget mening, at det kun er os,« fastslår Jesper Hansen og fortæller, at man skal være lidt overbærende over for holdkammeraten, når man skal tilbringe to uger i samme rum.

For tre dage siden fik Cofidis-rytterne cykler på værelserne, så de kunne træne. Men det var en proces, der tog mange dage, og det tog hårdt på den danske klatrer.

»Humøret er blevet bedre, efter at vi har fået cykler. Da vi ikke havde dem, og det virkede lidt op ad bakke at få fat i, var jeg bange for, at jeg skulle være her i 14 dage uden at cykle. Så var jeg kommet håbløst langt bagud med træningen. Nu forsøger jeg at betragte det som en træningslejr, bare på en hometrainer.«

På en 'almindelig' karantænedag står Jesper Hansen op omkring 8-9-tiden, hvorefter træningen går i gang klokken 10. Over middag får han så en gang frokost, og så går eftermiddagen med nyheder, film, serier og kontakt med familien.

Fredag blev der taget endnu en test af ryttere og stab, og viser den sig at være negativ for alle, håber Jesper Hansen at kunne vende hjem til sin familie før tid.

Indtil da er der ingen tvivl om, at han glæder sig til at se dem igen.

»Jeg savner dem meget, og jeg kommer til at have været væk ligeså længe, som hvis jeg havde været til en grand tour,« siger Jesper Hansen, der trods alt trøster sig ved en ting.

»Jeg snakker med dem hver dag, og der er godt internet på hotellet. Det havde været et helvede, hvis ikke der havde været det.«