Han havde kun lige sat sig op på cyklen til en træningstur som alle de andre. Men det blev den langt fra.

Niklas Egs puls steg helt vildt, selvom han kørte med lav belastning, og så kunne det kun gå for langsomt med at komme hjem.

Det stod hurtigt klart for den 28-årige cykelrytter, hvad klokken havde slået. Alligevel har han været måneder om at offentliggøre den svære beslutning.

»Jeg har haft svært ved at finde mig til rette med det,« fortæller Niklas Eg til B.T.

Den samlede 12.-plads i Tour of Oman var højdepunktet i 2023. Her hviler han sig i skyggen efter 3. etape. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den samlede 12.-plads i Tour of Oman var højdepunktet i 2023. Her hviler han sig i skyggen efter 3. etape. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Den ubehagelige oplevelse på træningsturen i juni viste sig at være hjerteproblemer, og de har nu tvunget danskeren til at stoppe karrieren alt for tidligt.

»Det er et par måneder, siden jeg traf beslutningen. Det har været svært og tungt, og jeg havde ikke lyst til det. Jeg skulle køre til jeg var 36-37 år,« siger Niklas Eg.

»Når jeg tænker over det nu, kan jeg godt se det sorte hul, mange snakker om efter karrieren. Jeg er faldet lige i det – ikke bare med begge ben men med hele kroppen.«

Niklas Eg fik hurtigt undersøgt, hvad der var galt efter den skæbnesvangre træningstur.

»Jeg var nervøs, men jeg havde en god dialog med den kardiolog, der har fulgt mig i flere år. Han har været kanon til at tage vare på mig og forklare mig tingene.«

»Jeg er ikke bange for det, og det er vigtigt at understrege, at det ikke er noget farligt problem,« fortsætter Niklas Eg, der ikke har oplevet lignende ubehag siden træningsturen.

Egentlig kunne han godt have fortsat med at konkurrere, men den tidslinje, han kunne se for sig, gjorde udslaget.

»Jeg følte mig nødsaget til at træffe beslutningen. Dørene til at fortsætte som professionel lukkede i. Det er ikke attraktivt for et hold at skrive kontrakt med en, der ikke ved, hvornår han kan køre på fuldt blus igen,« forklarer han.

Niklas Eg i udbrud under Critérium du Dauphiné i 2020. Kort efter kørte han karrierens eneste Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Niklas Eg i udbrud under Critérium du Dauphiné i 2020. Kort efter kørte han karrierens eneste Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg har været så privilegeret at leve af min passion, og bare det at være en del af sporten har jeg sat pris på. Jeg har cyklet i 20 år. Det er alt, jeg kender til.«

Niklas Eg kalder det 'dårlig timing', fordi han følte, at han ellers var på vej ind i sine fysisk bedste år som cykelrytter.

Nu efterlader karrierestoppet ham med det svære valg om, hvad han så skal lave.

»Det er lidt problemet. Jeg håber at finde noget, jeg har interesse for, og jeg har lovet mig selv at tage mig god tid,« siger han og slår fast, at han næppe har en fremtid som sportsdirektør i feltet.

Cyklen bliver dog ikke stillet i garagen permanent.

»Når jeg får grønt lys, skal jeg cykle igen, ud i naturen og bruge kroppen. Jeg har ingen grund til at tro, at mit hjerte giver problemer i forhold til det.«

Niklas Eg nåede at køre Tour de France og Giro d'Italia en gang hver og Vuelta a España to gange. Som professionel kørte han for Trek-Segafredo og senest Uno-X. Hans sidste løb blev Route d'Occitanie i midten af juni.

I 2012 vandt han det store juniorløb Fredsløbet foran blandt andre Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen og belgiske Tiesj Benoot, der nu er en af Jonas Vingegaards vigtigste hjælpere på Jumbo-Visma.