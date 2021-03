Den danske DSM-rytter skal opereres og går blandt andet glip af Flandern Rundt i næste weekend.

Cykelrytteren Casper Pedersen må vinke farvel til sæsonens næste monument, forårsklassikeren Flandern Rundt, i den kommende weekend.

Den slidstærke dansker kom galt afsted i søndagens Gent-Wevelgem, hvor han styrtede og måtte udgå. Siden har det vist sig, at han har et brud på kravebenet.

- Desværre var Casper involveret i et styrt under dagens løb. Undersøgelsen på hospitalet viste, at han har brækket højre kraveben, hvilket kræver operation.

- Efter operationen vil vi kigge på hans vej tilbage til cyklen, siger DSM's holdlæge Camiel Aldershof i en meddelelse på holdets hjemmeside.

Den 25-årige dansker har efterhånden arbejdet sig til en fremtrædende position på det tyske World Tour-hold.

Han fik i sidste sæson et mindre gennembrud som leadoutman for sprinteren Cees Bol og havde en vellykket Tour de France-debut.

Siden demonstrerede han i efteråret sine kvaliteter som klassikerrytter, da han vandt det traditionsrige franske løb Paris-Tours.

Casper Pedersen har haft kontrakt med DSM, der tidligere hed Sunweb, siden 2019. Den nuværende aftale løber til og med næste sæson.

/ritzau/